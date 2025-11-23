Famiglia che vive nel bosco, il vicino parla dei bambini: "Stanno bene, a loro manca solo il superfluo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Continua a tenere banco la vicenda della famiglia che vive nel bosco a Palmoli in provincia di Chieti, dove il tribunale ha disposto l’allontanamento dei tre figli. Ogni giorno si aggiunge un frammento al mosaico, con gli ultimi eventi che hanno visto il riaccendersi dello scontro fra politica e magistratura. E da ultimo, ha parlato il vicino di casa secondo il quale i bambini starebbero bene: a loro, ha detto, non manca “nulla” se non quel “superfluo di cui le vite degli altri sono piene”.

La famiglia che vive nel bosco

Al centro della vicenda vi sono Catherine Birmingham, 45 anni, australiana, ex insegnante di equitazione, e Nathan Trevallion, 51 anni, inglese, con esperienze da cuoco, boscaiolo e artigiano.

La coppia vive nella campagna di Palmoli, in provincia di Chieti, insieme ai tre figli: una bambina di otto anni e due gemelli di sei. Coltivano ciò che mangiano, prendono l’acqua da un pozzo e utilizzano un pannello solare per la corrente.

Parla il vicino di casa

Il Corriere della Sera ha raggiunto il signor Davide, che abita non lontano. “Non vedo radicalismo nel voler fare il contadino“, dice Davide nel commentare la soddisfazione dei coniugi che amano coltivare ciò di cui si nutrono.

Poi un inciso sulle condizioni dei bambini a cui, sostiene l’uomo, non manca “Nulla. Tranne quel superfluo di cui le vite degli altri sono piene”.

Uno degli allarmi riguarda l’istruzione dei figli, che non frequentano la scuola. “Ma i bambini – racconta Davide – sono inseriti in un percorso perfettamente legittimo. Tutto in regola. Si tratta di un processo di scolarizzazione che viene effettuato in casa, tra le mura domestiche. Peraltro la famiglia è in possesso di attestati di riconoscimento dell’istruzione ricevuta”.

La casa però è priva di servizi igienici: “… il papà sta già provvedendo”, assicura il vicino.

Il provvedimento del tribunale

Il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale e allontanare i bambini, ora ospitati in una comunità insieme alla madre. Il padre è rimasto nella casa nel bosco.

La decisione segue l’attivazione dei servizi sociali dopo una intossicazione da funghi, avvenuta nel settembre 2024, che portò la famiglia in ospedale.

Nella relazione dei servizi sociali si legge che la famiglia “vive in una condizione di disagio abitativo“, senza dichiarazione di abitabilità e senza servizi igienici.

Si parla di mancanza di interazioni sociali, assenza di entrate fisse e impossibilità per i minori di frequentare altri bambini “liberamente”. L’istruzione è improntata – viene sostenuto – all’unschooling, una forma di apprendimento autonomo non strutturato.

Il tribunale contesta anche l’opposizione dei genitori alle richieste di visite mediche specialistiche.

L’avvocato della famiglia contesta la ricostruzione e sostiene che i bambini abbiano sostenuto esami scolastici in Toscana e che un’insegnante del Molise impartisca lezioni periodiche, avvicinando così il percorso più all’homeschooling che all’unschooling. La casa, descritta come fatiscente dalla procura, sarebbe in fase di ristrutturazione. Inoltre, riferisce che i minori sono seguiti da un pediatra.

Salvini, Meloni e Nordio sulla famiglia che vive nel bosco

Il caso ha suscitato l’attenzione della politica, con il vicepremier Matteo Salvini che ha definito “vergognosa” la decisione del tribunale.

Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è detta allarmata, annunciando l’ipotesi di inviare ispettori del ministero della Giustizia in tribunale, dopo intesa con il ministro Carlo Nordio.