Famiglia che vive nel bosco, la premier Giorgia Meloni è allarmata e valuta l'invio di ispettori

Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono una coppia di origini anglo-australiane che, da tempo, vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, in Abruzzo. La loro scelta di allontanare la famiglia dalla vita cittadina, non iscrivendo i tre figli a scuola, ha portato i giudici a sospendere la potestà genitoriale. Del caso si sta occupando anche la premier Giorgia Meloni, che valuta la possibilità di affidare il caso agli ispettori del ministero della Giustizia.

La storia della famiglia che vive nel bosco

Nathan Trevallion ha 50 anni e fino a qualche tempo fa, si occupava della vendita di mobili di pregio tra Europa e Asia.

Catherine Birmingham, 46enne, era un’istruttrice di equitazione con clienti dalla Germania al Giappone.

I due si conobbero a Bali e decisero di iniziare una nuova vita a Teramo. Dopo un incidente d’auto di Trevallion, la scelta di un cambiamento più estremo.

Conosciuti come la famiglia che vive nel bosco, Nathan e Catherine vivono in un’ex casa colonica nel bosco di Palmoli, raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

Assieme a loro i tre figli: una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 anni, che con i genitori condividono uno stile di vita a contatto con la natura.

La scelta di Giorgia Meloni

A seguito di un ricovero ospedaliero dei bambini dovuto a un’intossicazione da funghi, sono partite le indagini della Procura minorile dell’Aquila.

La casa – priva di riscaldamento, acqua e servizi igienici – è stata giudicata inadatta alla crescita di minori e a Trevallion e Birmingham è stata sospesa la potestà genitoriale.

In seguito, il giudice del Tribunale per i minori ha imposto la residenza dei piccoli presso una comunità educativa, dove potrà risiedere anche la madre.

Del caso, riporta ANSA, hanno discusso anche Giorgia Meloni e Carlo Nordio in un incontro privato.

La premier sarebbe in attesa di ulteriori indicazioni per valutare l’invio, in accordo con il Guardasigilli, di ispettori del Ministero della Giustizia.

La petizione di Matteo Salvini

Contro la decisione dei giudici si sta battendo Meta Parma, un movimento etico per la tutela di animali e ambiente.

Partita una raccolta firme a sostegno della coppia austro-britannica che ha già superato le 60mila firme.

La petizione è stata firmata anche dal vicepremier Matteo Salvini, che si è detto disposto persino ad andare “sul posto per riportare a casa quei bambini”.