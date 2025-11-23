Famiglia che vive nel bosco, minacce e insulti sui social alla giudice del Tribunale dei Minori de L’Aquila

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo la decisione di sospendere la potestà genitoriale a Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, la presidente del Tribunale dei Minori presso L’Aquila è al centro di una shitstorm. La campagna d’odio è partita sui social, e sono centinaia le minacce e gli insulti contro Cecilia Angrisano, la giudice che ha ritenuto necessario trasferire in un centro educativo i bambini della famiglia che vive nel bosco.

Gli insulti alla giudice del Tribunale dei Minori

“Lei è un’emerita c****ona”, e ancora: “Il tribunale dei minori è una fossa piena di vermi”.

Questo il tenore dei messaggi social rivolti a Cecilia Angrisano, presidente del Tribunale dei Minori de L’Aquila.

ANSA La casa nel bosco di Palmoli, in Abruzzo

Agli insulti si aggiungono anche le minacce, con utenti alla ricerca dell’indirizzo di casa e dei contatti telefonici e di posta elettronica del magistrato.

La campagna d’odio è stata scatenata dalla decisione della giudice di sospendere la potestà genitoriale alla coppia della famiglia che vive nel bosco di Palmoli in Abruzzo.

Chi è la presidente Cecilia Angrisano

È da oltre 33 anni che Cecilia Angrisano è attiva nel ramo della Giustizia, specializzata nell’ambito della giustizia minorile.

Inizia come pretore nel 1992, diventa poi magistrato di sorveglianza, giudice del lavoro e giudice tutelare.

Dal 2017 è presidente del Tribunale dei Minorenni presso L’Aquila, già membro della Consulta Regionale di tutela e difesa dei minori in Regione Abruzzo.

In passato ha ricoperto anche il ruolo di GIP-GUP presso il Tribunale di Tivoli, Giudice monocratico del dibattimento penale, Giudice a latere e Presidente del Collegio Penale.

Nel suo curriculum anche la posizione di GIP e Giudice civile ad Avezzano e di componente del Collegio per i reati ministeriali di Roma.

L’appoggio social alla famiglia che vive nel bosco

È ampio il sostegno a favore di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion in un caso che ha diviso l’opinione pubblica.

La raccolta firme “Salviamo la famiglia nel bosco”, dal lancio dell’11 novembre, ha già sfiorato le 80mila firme.

Col fine di far ricongiungere i genitori ambientalisti ai loro bimbi, anche altre 7 petizioni, tra cui “Proteggiamo una famiglia felice”.

La questione ha assunto anche tratti politici e la premier Giorgia Meloni valuta l’invio di ispettori del ministero della Giustizia.

Mentre la Lega, al contrario, ha lanciato una campagna locale per chiedere che i minori tornino a vivere con la madre e il padre.