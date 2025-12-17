Famiglia di Emanuela Orlandi contro Massimo Giletti, lettera inviata ai dirigenti Rai: "Accuse diffamatorie"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La famiglia di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma nel 1983 quando aveva 15 anni, attacca Massimo Giletti. Non solo a parole ma anche con una lettera, da parte del legale di fiducia, invita ai dirigenti della Rai. Al conduttore viene contestata quella che i familiari definiscono una “ricostruzione fantasiosa” della cosiddetta “pista familiare” che “vedrebbe coinvolto lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, nella scomparsa della stessa giovane cittadina vaticana”.

La famiglia di Emanuela Orlandi contro Massimo Giletti

La famiglia di Emanuela Orlandi, dunque, si scaglia contro Massimo Giletti.

Il conduttore e giornalista è finito del mirino dei familiari della giovane cittadina vaticana, scomparsa a 15 anni nel 1983, per alcuni servizi andati in onda a Lo stato delle cose, il programma condotto proprio da Giletti su Rai3.

Ad aver fatto infuriare gli Orlandi non sono in realtà solo alcuni servizi ma una linea ben precisa, una traccia, se così si può dire, che il programma di Giletti segue da diverso tempo.

Il fratello Pietro all’attacco di Giletti

Già il fratello Pietro aveva risposto a Giletti quando aveva mandato in onda uno dei primi servizi sulla cosiddetta “pista familiare”.

Giletti aveva mostrato un documento estremamente riservato dei servizi segreti secondo cui Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, sarebbe stato seguito con attenzione, e aveva inoltre rivelato dettagli su un indirizzo a Santa Marinella e su un misterioso numero 15.

“Giletti ha fatto un servizio vergognoso per infangare esclusivamente la famiglia con cose false e con vicende già chiarite tre anni fa”, aveva già replicato Pietro.

La lettera inviata ai dirigenti Rai

Ora la famiglia ha deciso di agire per vie legali. L’avvocata Laura Sgrò, infatti, per conto degli Orlandi, ha scritto una lettera indirizzata a Roberto Sergio, direttore generale della Rai, ai direttori Giampaolo Rossi e Paolo Corsini e alla Commissione di vigilanza della Rai.

E cosa dice questa lettera? In sostanza si parla si parla di una “ricostruzione fantasiosa” della cosiddetta “pista familiare”, quella proposta, appunto, da Giletti, che “vedrebbe coinvolto Meneguzzi” nella scomparsa della ragazza. Una pista “riproposta in modo suggestivo, artificioso e diffamatorio da Massimo Giletti”.

La famiglia di Emanuela Orlandi, dice la lettera, “è vittima, e da tale deve essere trattata. Non si può spettacolarizzare né amplificare la sofferenza di familiari di scomparsi né violare le norme poste dal nostro ordinamento a tutela della dignità delle persone solo per ottenere qualche spettatore in più in un programma televisivo”.

Le parole su Natalina Orlandi

Nella lettera si cita anche Natalina Orlandi, sorella di Emanuela, di cui sarebbero state mandate in onda immagini “riprese da altri programmi e montate ad arte per gettare ombre torbide sulla famiglia Orlandi”.

“La signora Natalina Orlandi, per mano della trasmissione Lo stato delle cose ha subìto una grave forma di vittimizzazione secondaria, vittima di una deriva mediatica che trasforma il dolore delle vittime in spettacolo, esponendola a ulteriori traumi attraverso una divulgazione assai decontestualizzata di informazioni relative alla propria intimità che aveva condiviso con i magistrati in un tempo lontano”, aggiunge la missiva.

“Ciò non è in alcun modo ammissibile, men che mai utilizzando il denaro pubblico dei contribuenti. Un servizio così costruito non può in nessun modo rientrare in quello che è il servizio pubblico della Rai. Nessun pregio investigativo, infatti, è emerso in quei diciotto minuti, ma solo accuse diffamatorie nei confronti della famiglia Orlandi”, si legge ancora.

L’avvocato Sgrò chiede ai vertici Rai di “procedere ad ogni opportuno e incisivo intervento con la necessaria celerità” e invia “tale istanza anche alla Procura Generale della Corte Corti e all’AGCOM affinché anche tali Autorità, possano farsi carico del caso e prendere i dovuti provvedimenti nell’interesse della famiglia Orlandi, che ritiene che tali servizi abbiano determinato rispettivamente un danno erariale e che abbiano violato la normativa tutela delle comunicazioni”.