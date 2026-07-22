Famiglia di Luigi Esposito spera "che sia vivo", dolore e illusione delle sorelle sul corpo irriconoscibile

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Ancora sperano che quel corpo martoriato non sia quello del fratello“, lo riferisce a Repubblica Annalisa Califano, l’avvocata che rappresenta Ida e Francesca Esposito, sorelle di Luigi “Luca” Esposito. Va detto, in effetti, che il corpo del giornalista ucciso a Eboli e ritrovato carbonizzato il 19 luglio è risultato irriconoscibile.

La speranza delle sorelle di Luigi Esposito

Repubblica ha raccolto le dichiarazioni di Annalisa Califano, l’avvocata che assiste Ida e Francesca Esposito, sorelle di Luigi. La legale riferisce che le sue assistite “sono sotto shock” per quanto accaduto.

Eppure “anche dinanzi all’evidenza” le congiunte della vittima “ancora sperano che quel corpo martoriato non sia quello del fratello”, il che “sarebbe un miracolo“.

ANSA

Eppure “è naturale che, con il passare delle ore, la speranza vada ad affievolirsi”. Ma nella vita del giornalista ucciso in Contrada Bivio Cioffi, a Eboli, aleggiano delle ombre.

Durante la prima metà della giornata, infatti, il 53enne diceva di occuparsi del suo “vero lavoro” e per questo chiedeva di non essere disturbato al telefono. Le sorelle “sapevano che Luigi, perché per la famiglia era Luigi, si occupava di giornalismo sportivo, altro a loro non risulta“, specifica Califano.

Il giallo del “vero lavoro”

Esposito, infatti, raccontava di lavorare per conto dell’Arpac, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ma l’ente ha smentito di aver rapporti di lavoro con la vittima. Una smentita è arrivata anche dalla Regione, così come dall’Ordine dei Biologi.

In poche parole, non è dato conoscere quale fosse il “vero lavoro” di Esposito, anche se aveva sempre dichiarato che in ogni caso il giornalismo sportivo era la sua passione. Il suo cellulare, inoltre, è introvabile. Non si esclude che possa essere stato preso dall’assassino, dopo il feroce delitto.

L’omicidio nelle campagne di Eboli

Essendo (ancora) ignota l’attività che la vittima svolgeva in gran segreto e sotto le mentite spoglie di un rapporto di lavoro con l’Arpac, non si esclude che proprio questo mistero possa nascondere la spiegazione del brutale omicidio.

La sera del 18 luglio Luigi Esposito ha effettuato l’ultimo accesso su WhatsApp alle 22:47, poi il silenzio. A mezzanotte, infatti, il 53enne era solito commentare con i colleghi i titoli degli articoli. Alle 23 la sua auto, una Lancia Y bianca, è stata inquadrata da una telecamera di videosorveglianza mentre transitava lungo la strada principale di Contrada Bivio Cioffi. Alle 3 del mattino del 19 luglio i vigili del fuoco sono intervenuti per un piccolo rogo di sterpaglie, ma una volta arrivati nei pressi delle serre di un’azienda agricola, tra le stoppie hanno rinvenuto il corpo di Luigi Esposito.

Accanto al cadavere carbonizzato c’erano le chiavi dell’auto, ma in nessun luogo erano presenti i documenti della vittima. L’autopsia ha stabilito che il 53enne sia stato colpito al volto, al bacino e alle costole con un corpo contundente che gli ha procurato fratture multiple, ma non è stata in grado di stabilire se il giornalista fosse ancora vivo mentre il suo corpo bruciava. Per avere risposte più precise bisognerà attendere gli esiti dell’esame istologico e tossicologico, che richiederanno fino a 60 giorni di tempo.