Famiglia di migranti rifiuta la casa di 90 mq offerta dal Comune di Falzes, "si aspettavano 8 posti letto"

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Una famiglia di migranti di 5 persone, due genitori e tre figli minori, ha rifiutato una casa messa a disposizione dal Comune di Falzes e dalla Provincia di Bolzano, in un progetto locale per redistribuire sul territorio le famiglie di richiedenti asilo, che spesso sono concentrate nel capoluogo. La famiglia avrebbe voluto portare in Italia anche altri tre figli maggiorenni, tramite il ricongiungimento familiare, ma la casa non era abbastanza grande per accoglierli. Il Comune di Falzes si è ritirato dal progetto.

Cosa è successo con la famiglia di migranti e il Comune di Falzes

Secondo quanto riportato dal Comune stesso e dal suo sindaco, Roland Tinkhauser, l’esistenza dei tre figli maggiorenni sarebbe stata resa nota dalla famiglia, soltanto al momento degli ultimi colloqui.

La casa è di 90 metri quadri, composta da tre stanze, e aveva cinque posti letto, due per i genitori e tre, in una camera separata, per i figli minorenni della coppia.

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Non sarebbe stata quindi abbastanza grande per accogliere anche gli altri tre figli della coppia, maggiorenni, che si trovano in Togo e che sarebbero dovuti arrivare attraverso ricongiungimento familiare.

Cosa si sa della famiglia che ha rifiutato la casa

Della famiglia non è stato reso noto quasi nessun altro dettaglio, se non il fatto che i genitori hanno tra i 40 e i 45 anni e che si trovano in Italia con i figli minorenni da quasi 10 anni.

Nonostante si trovino nel nostro Paese da quasi un decennio, e siano, secondo alcune fonti di stampa, perfettamente integrati, vivono in un appartamento ricavato nella ex caserma Gorio di via Macello, a Bolzano, recentemente riqualificata.

La versione della famiglia, quindi, è impossibile da reperire. Non è quindi chiaro se ci sia stato un malinteso con le autorità provinciali e comunali o se l’esistenza dei tre figli maggiorenni sia effettivamente stata tenuta nascosta come sostiene il Comune.

Come funziona il programma attraverso cui era stata assegnata la casa

Il programma attraverso cui era stata assegnata la casa di Falzes è il progetto provinciale “Accompagnamento abitativo per famiglie con background migratorio“.

Ha due obiettivi: spostare le famiglie di rifugiati da Bolzano, dove sono concentrate, al resto del territorio altoatesino; avviare queste famiglie verso il mercato immobiliare privato.

La casa viene concessa a canoni vantaggiosi in base alle disponibilità economiche della famiglia per due anni, e accompagnata da sostegno all’integrazione di adulti e minori e aiuti alla ricerca di un’occupazione.

Questi servono soprattutto a integrare la famiglia nel nuovo territorio dopo averla allontanata da dove abitava in precedenza. Falzes dista infatti 70 chilometri da Bolzano.

Alla fine del percorso di due anni, la famiglia dovrebbe essere in grado di sostenersi da sola e di spostarsi sul mercato privato, possibilmente nella nuova zona lontana da Bolzano, dove dovrebbe essersi integrata.

La delusione del sindaco di Falzes

Dopo questo episodio il sindaco di Falzes, Roland Tinkhauser, ha annunciato che il suo Comune si ritirerà dal progetto e riconsegnerà la gestione della casa al privato che l’aveva messa a disposizione.

“Siamo rimasti molto stupiti e abbiamo deciso di rinunciare all’affitto stabilito con il privato per questa finalità. Un’altra famiglia? No, no, la situazione è nata male ed è finita peggio. Peccato”, ha dichiarato.

L’assessora provinciale alla Coesione sociale Rosmarie Pamer ha difeso il progetto: “Ventotto famiglie sono già sistemate in altrettanti Comuni a fronte di un solo rifiuto”.