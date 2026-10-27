Famiglia di Pamela Genini chiede aiuto a Francesco Dolci, lui attacca: "Fiaccolata organizzata contro di me"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La famiglia di Pamela Genini ha chiesto aiuto a Francesco Dolci per risolvere il caso della profanazione del cadavere della ragazza. L’uomo, che è indagato, ha però rifiutato, sostenendo che la fiaccolata in memoria di Genini, tenutasi nel giorno in cui si sospetta sia avvenuta la profanazione, sia stata fatta contro di lui.

L’appello della famiglia di Pamela Genini

La madre di Pamela Genini e il suo compagno hanno lanciato un appello, durante la puntata del 27 ottobre de La Vita in Diretta, in occasione dell’anniversario della profanazione della tomba della ragazza:

“Oggi si presume sia la data della profanazione della tomba e del vilipendio di Pamela. Noi ci crediamo, è quello che chi hanno riferito gli inquirenti. Speriamo nella giustizia. Il nostro desiderio più grande è ritrovare Pamela e darle una degna sepoltura” hanno detto.

ANSA

“Chiedo a chi sa tutto e a chi ha saputo sempre tutto, di aiutarci, di dirci qualcosa. Se dici che le volevi bene e l’amavi, aiutaci. Abbiamo avuto un po’ di dibattiti e controversie, ma è passato un anno” ha proseguito Pier Giuseppe Rota.

I rapporto tra Dolci e la famiglia di Genini

Alla domanda dell’inviato di La Vita in Diretta, Rota ha spiegato di riferirsi, con la sua dichiarazione precedente, a Francesco Dolci.

Dolci, ex fidanzato di Genini, è indagato proprio per la profanazione della salma della ragazza.

“Io ho chiesto aiuto diverse volte, ma lui mi risponde sempre con toni odiosi e cattivi. Non so cosa abbia contro la famiglia e contro di me, che non gli abbiamo mai fatto niente” ha concluso Rota.

La risposta di Dolci

Dolci non ha raccolto l’appello della famiglia e ha invece risposto duramente, sostenendo che la fiaccolata organizzata in onore di Genini fosse anche contro di lui.

“Io ho letto ieri quanto scritto dall’associazione scarpetta rossa, che presentava la manifestazione come la fiaccolata contro Dolci Francesco. Non capisco perché questa associazione ce l’abbia con me” ha spiegato Dolci.

“È una dichiarazione di guerra a me, e questo dovrebbe essere un giorno di memoria” ha poi concluso.