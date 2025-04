Famiglia di Ramy Elgaml contro i carabinieri, accusa nella controperizia dell'incidente: "Evitato il semaforo"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nella controperizia dell’ingegnere Matteo Villaraggia, incaricato dalla famiglia di Ramy Elgaml, si ipotizza nuovamente la responsabilità dei carabinieri. A determinare l’incidente ci sarebbe stato un urto fra la loro auto e lo scooter, deviando la traiettoria del mezzo prima dell’incrocio, causando la frenata di Fares Bouzidi per evitare il semaforo e, di conseguenza, la caduta fatale di Ramy.

Incidente Ramy Elgaml, la controperizia

I carabinieri avrebbero la responsabilità dell’incidente in cui è morto Ramy Elgaml a Milano, almeno secondo la controperizia dell’ingegnere Matteo Villaraggia, incaricato dalla famiglia della vittima.

In base a quanto rilevato, il contatto tra il motorino e il veicolo della polizia si sarebbe verificato prima del palo semaforico e non come inizialmente suggerito. Quest’urto avrebbe alterato la traiettoria dello scooter, causando la caduta fatale, quando Fares Bouzidi, il conducente, ha dovuto frenare improvvisamente.

Fonte foto: IPA

Ramy Elgaml

La perizia ufficiale scagionava i carabinieri

La versione di Villaraggia contrasta con quella della perizia ufficiale della procura di Milano, che scagionava i carabinieri da qualsiasi responsabilità, escludendo l’ipotesi di un impatto diretto vicino al palo.

Villaraggia, infatti, sostiene che il vero punto di contatto tra i due veicoli sia avvenuto poco prima dell’incrocio, quando i mezzi erano affiancati.

Questo impatto, sebbene lieve, avrebbe provocato una deviazione nella traiettoria del motorino. In assenza di questo contatto, avrebbe continuato la sua corsa senza incidenti, attraversando il semaforo verde senza alcuna difficoltà.

Fares Bouzidi, che oltre all’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dovrà difendersi da quella di omicidio stradale, in base a questa perizia potrebbe non aver avuto scelta se non quella di frenare bruscamente, dopo aver perso il controllo del veicolo.

Il nodo del semaforo

L’assenza del palo del semaforo ha reso estremamente difficile la ricostruzione esatta dell’incidente. Due giorni dopo l’evento, l’azienda dei rifiuti di Milano lo aveva rimosso prima che potesse essere esaminato più a fondo.

Secondo l’ingegnere Villaraggia, una perizia accurata sul palo avrebbe consentito di trovare eventuali segni che confermassero il contatto tra Ramy Elgaml e il semaforo, come abrasioni lasciate dalla giacca o la rimozione di polvere.

Si tratta di dettagli che sarebbero stati cruciali per capire se l’auto dei carabinieri, senza il palo, avrebbe comunque investito il corpo del passeggero del motorino con il suo sottoscocca anteriore.

Inoltre, un’analisi della deformazione del palo avrebbe potuto fornire informazioni sulla velocità del veicolo al momento dell’incidente, ma questi dati non sono più disponibili.