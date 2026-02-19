Famiglia di Virginia Giuffre esulta per l'arresto di Andrea che "non è mai stato un principe", la reazione

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Nessuno è al di sopra della legge, nemmeno la famiglia reale“, queste le parole presenti in una nota inviata dalla famiglia di Virginia Giuffre una volta appresa la notizia dell’arresto di Andrea, che “non è mai stato un principe”. Virginia Giuffre si è tolta la vita nell’aprile 2025 ed è stata una delle vittime di Jeffrey Epstein.

La nota dopo l’arresto dell’ex principe

Giovedì 19 febbraio la famiglia di Virginia Giuffre ha divulgato un comunicato per commentare l’arresto di Andrea, ormai ex principe, trattenuto per 12 ore e poi rilasciato da indagato. Giuffre, ricordiamo, era una delle vittime più note del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Diciamo “era” perché la donna si è suicidata il 25 aprile 2025 all’età di 41 anni.

“Finalmente, oggi i nostri cuori spezzati sono stati sollevati dalla notizia che nessuno è al di sopra della legge“, scrivono nella note, precisando che “nemmeno la famiglia reale” è immune alle condanne.

ANSA

“A nome di nostra sorella esprimiamo la nostra gratitudine alla polizia del Regno Unito per le indagini e l’arresto di Andrew Mountbatten-Windsor“, si legge ancora nella nota.

Ancora, si legge che Andrea “non è mai stato un principe”. Infine un messaggio “a tutte le sopravvissute del mondo: Virginia ha fatto questo per voi”.

Chi era Virginia Giuffre e quali erano le sue accuse

In primo luogo, Virginia Giuffre – al secolo Virginia Louise Roberts Giuffre – è stata una delle principali accusatrici di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, di cui raccontava di essere stata uno dei tanti oggetti delle loro tratte. Tra queste tratte, una era indirizzata all’ex principe Andrea. Giuffre lo aveva accusato di averla violentata in una delle case britanniche di Ghislaine Maxwell dopo aver portato da bere.

Lo aveva raccontato, la donna, anche durante una puntata di Non è L’arena di Massimo Giletti, dove inoltre aveva dichiarato che Andrea avrebbe dovuto scusarsi con lei e andare in galera.

L’arresto dell’ex principe Andrea

Quella del 19 febbraio è stata una giornata storica. L’ex principe Andrea è stato prelevato dalla sua residenza di Sandringham per rispondere della sua “condotta illecita nell’esercizio di una funzione pubblica“. Il riferimento, ovviamente, è alla sua passata frequentazione con Jeffrey Epstein e i suoi ambienti, una verità documentata anche nelle foto presenti nell’immenso archivio del finanziere morto in carcere nel 2019.

La notizia è stata accolta con fermezza da Re Carlo III, che in una nota ha scritto: “Lasciatemi essere chiaro, la giustizia deve fare il suo corso“, e ha garantito massima collaborazione con le autorità.