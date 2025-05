Famiglia dorme in macelleria a Catania, carne e olio sequestrati: distrutti kg di cibo e maxi multa

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una serie di irregolarità amministrative e igienico-sanitarie sono state riscontrate in una macelleria di Catania, portando a sanzioni per un totale di oltre 8.700 euro. L’operazione è stata condotta dalla task force coordinata dalla Polizia di Stato nel quartiere San Berillo per garantire la sicurezza alimentare e la salute dei consumatori.

Controlli e sanzioni

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di controllo è stata svolta dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Centrale della Questura di Catania, con il supporto di vari enti tra cui il Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e il personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Durante le verifiche, sono emerse criticità significative in una macelleria di via Di Prima, portando a sanzioni per diverse irregolarità amministrative.

Problemi igienico-sanitari

I tecnici del Servizio Igiene Pubblica dell’Asp hanno rilevato carenze igienico-sanitarie, tra cui tracce di umidità nei locali adibiti a servizi igienici. È stato intimato al titolare di ripristinare le condizioni igieniche entro trenta giorni, pena una sanzione di 2.000 euro e la sospensione dell’attività.

Sequestri di carne e olio

I medici del Servizio veterinario dell’ASP e il Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia del Corpo Forestale hanno sequestrato 10 chili di carne e 10 litri di olio, entrambi privi di tracciabilità. La carne non tracciata è stata distrutta per salvaguardare la salute dei consumatori, mentre il titolare è stato sanzionato per 1.500 euro.

Altre infrazioni amministrative

Durante i controlli, gli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale hanno riscontrato l’ampliamento irregolare della superficie di vendita, sanzionando il titolare per 3.098 euro. Ulteriori infrazioni riguardavano l’assenza della tabella oraria, insegne esterne non autorizzate e la mancata esposizione del prezziario, con sanzioni pecuniarie di poco più di 2.100 euro.

Condizioni familiari preoccupanti

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno identificato, oltre al titolare, anche la moglie e due figli, di 6 e 8 anni, trovati a giocare su un materasso sudicio accanto ai fornelli. I genitori hanno dichiarato di dormire lì saltuariamente e hanno promesso di trovare un luogo più idoneo per i bambini.

Fonte foto: Polizia