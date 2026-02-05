Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Messina un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata dall’uso di armi. Un giovane di ventisei anni è stato fermato in flagranza di reato dopo una violenta lite domestica, come reso noto dalle autorità.

L’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in un rione del centro città, dove gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione di lite violenta giunta alla Sala Operativa della Questura di Messina.

Gli agenti sono arrivati tempestivamente sul posto e hanno trovato il giovane, un ventiseienne messinese, ancora in evidente stato di agitazione sull’uscio dell’abitazione. La situazione è apparsa subito grave, tanto che il ragazzo è stato fermato immediatamente dagli operatori di polizia.

La ricostruzione dei fatti

Il sopralluogo effettuato all’interno della casa ha permesso di riscontrare i segni di una violenza appena consumata: suppellettili distrutte e familiari in stato di shock. Gli accertamenti hanno evidenziato che le vittime delle condotte di reato sarebbero state la madre e il fratello minore dell’arrestato. Quest’ultimo, durante la colluttazione, è riuscito a disarmare il fratello, evitando così conseguenze ancora più gravi.

Un quadro di violenze reiterate

Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che le violenze, sia fisiche che psicologiche, andavano avanti da tempo. La situazione familiare era dunque già compromessa da episodi precedenti, che avevano visto i parenti del giovane vittime di comportamenti aggressivi e minacciosi.

Il sequestro delle armi

Durante la successiva perquisizione domiciliare, gli agenti dell’U.P.G. e S.P. hanno proceduto al sequestro di diversi coltelli, ritenuti strumenti utilizzati per le minacce e le aggressioni. Il materiale sequestrato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le indagini in corso.

L’arresto e le conseguenze

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, dove resta in attesa della convalida dell’arresto da parte del G.I.P.

