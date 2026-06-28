Famiglia italiana dispersa dopo il terremoto in Venezuela, il precedente dei parenti morti in Irpinia nel 1980

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

C’è anche una famiglia italiana originaria di Laviano tra i dispersi del terribile terremoto che ha colpito il Venezuela. Si tratta di Enzo Cuomo, 63 anni, italo-venezuelano con radici nel comune della provincia di Salerno, della moglie Trini Adrian, 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, 22 anni. I nonni materni di Enzo morirono nel terremoto dell’Irpinia del 1980.

Famiglia Cuomo-Adrian dispersa a Caracas

I tre risultano ufficialmente dispersi dopo il crollo dell’edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grandes, a Caracas, una delle strutture collassate a causa delle forti scosse.

Le autorità venezuelane li hanno inseriti nell’elenco dei dispersi mentre le operazioni di soccorso proseguono senza sosta tra le macerie. La loro storia viene riportata dal quotidiano La Repubblica.

L’appello del fratello

A raccontare il dramma è Gerardo, fratello di Enzo, residente a Milano: “I miei cari sono tutti sotto le macerie. Enzo e la sua famiglia stavano in casa al momento delle due scosse. La macchina di mio fratello è parcheggiata ancora sotto casa. Ho provato a chiamare le autorità venezuelane ma non rispondono. In questo momento la città si è trasformata in un inferno“.

Gerardo riferisce di essere in contatto con un’altra parente sopravvissuta, che si troverebbe in una palazzina rimasta in piedi nella periferia di Caracas. “Almeno da lei abbiamo qualche notizia. Mi ha detto che la città si è trasformata in un inferno”, aggiunge.

Il fratello rivolge anche un appello al governo italiano: “Speriamo che i vigili del fuoco italiani si rechino a cercare anche i miei familiari. Il governo italiano si faccia portavoce del nostro dolore. Più tempo passa, più diminuiscono le possibilità di trovarli ancora in vita”.

Il terremoto dell’Irpinia del 1980

Nella famiglia Cuomo c’è un altro drammatico evento correlato a un terremoto. I nonni materni di Enzo, Filomena Piserchia e Gerardo Nicola Cicoria, morirono infatti nel terremoto dell’Irpinia del 1980, rimanendo sotto le macerie che devastarono Laviano.

Laviano, comune di circa 1.200 abitanti situato nell’alta valle del fiume Sele, tra la Lucania e l’Irpinia, è uno dei territori italiani maggiormente segnati dal terremoto del 1980.

Enzo Cuomo è figlio di Maria Cicoria Piserchia, originaria del comune salernitano ed emigrata in Venezuela in giovane età. Il padre, Francesco Cuomo, era invece originario di Torre Annunziata. Da anni viveva con la famiglia a Caracas.

Altri italiani coinvolti nel terremoto in Venezuela

Intanto è stata accertata la morte della 42enne siciliana Francesca Mannina.

Deceduto anche il corregionale 55enne Giuseppe Colaianni. I morti italiani in Venezuela sono in totale 4, mentre i dispersi sono 42.