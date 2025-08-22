Famiglia Kercher contro Amanda Knox, la serie tv sul delitto diventa un caso: "Rappresentazione indegna"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La miniserie di Disney+ dal titolo “The Twisted Tale of Amanda Knox” continua a generare polemiche. Ad attaccare la produzione e l’americana, condannata e poi definitivamente assolta per il delitto di Meredith Kercher, è proprio la famiglia della giovane inglese che è stata assassinata nel novembre 2007 a Perugia.

L’accusa della famiglia Kercher ad Amanda Knox

“The Twisted Tale of Amanda Knox” è una miniserie basata sull’autobiografia dell’americana. La famiglia di Meredith Kercher ha accusato Amanda Knox di voler trarre profitto dal progetto per Disney+.

Francesco Maresca, avvocato di lunga data dei Kercher, ha rilasciato un’intervista al Daily Telegraph in cui il legale ha affermato che Knox “vuole chiaramente che questo caso continui”.

Getty Images

Amanda Knox e Monica Lewinsky alla premiere di The Twisted Tale of Amanda Knox

Maresca ha sottolineato che la famiglia non si opporrebbe a un documentario imparziale sulla vicenda, ma ne dovrà invece sopportare una rappresentazione “indegna” e sensazionalistica.

“Ancora una volta, dobbiamo assistere a un tentativo di rimescolare le carte, mentre il trailer recita ‘Amanda lotta instancabilmente per dimostrare la sua innocenza e riconquistare la libertà’. Ancora una volta, l’attenzione è rivolta a Knox”, ha aggiunto l’avvocato che ha affermato di essere in contatto regolare con i familiari di Meredith: la sorella Stephanie e i fratelli Lyle e John, mentre sia la madre che il padre sono morti negli ultimi anni.

La miniserie “The Twisted Tale of Amanda Knox”

Amanda Knox è produttrice esecutiva del progetto in otto puntate insieme a Monica Lewinsky, la protagonista del sexgate negli anni ’90 che aveva coinvolto l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.

Knox ha scritto due libri autobiografici, “Waiting to Be Heard: A Memoir”, da cui è tratta la miniserie, e “Free: My Search for Meaning” e ha condotto “The Scarlet Letter Reports”, una serie televisiva sulla gogna mediatica riservata alle donne.

Anche Monica Lewinsky è un personaggio pubblico televisivo e ha alle spalle un’autobiografia, “Monica’s Story”.

Protagonisti della miniserie “The Twisted Tale of Amanda Knox” sono Grace Van Patten, che dà il volto ad Amada Knox, mentre Giuseppe De Domenico è Raffaele Sollecito. Nel cast anche Sharon Horgan come Edda Mellas, la madre di Amanda, John Hoogenakker come il padre Kurt Knox e Francesco Acquaroli come il procuratore di Perugia Giuliano Mignini.

Le parole di Mignini sulla serie di Amanda Knox

All’Ansa Giuliano Mignini ha detto di aver guardato le prime due puntate e di aver trovato che il progetto è molto lontano dalla realtà processuale.

“Una serie con bravi attori ma che stravolge completamente la realtà delle indagini e processuale”, ha detto il magistrato che si occupò delle indagini sul delitto Kercher.

“Nella ricostruzione delle indagini ci sono errori clamorosi“, ha aggiunto Mignini.