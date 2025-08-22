Famiglia Kercher contro Amanda Knox, la serie tv sul delitto diventa un caso: "Rappresentazione indegna"
La famiglia di Meredith Kercher ha attaccato Amanda Knox ritenendo voglia "fare soldi" con la serie Tv sul delitto avvenuto a Perugia nel 2007
La miniserie di Disney+ dal titolo “The Twisted Tale of Amanda Knox” continua a generare polemiche. Ad attaccare la produzione e l’americana, condannata e poi definitivamente assolta per il delitto di Meredith Kercher, è proprio la famiglia della giovane inglese che è stata assassinata nel novembre 2007 a Perugia.
L’accusa della famiglia Kercher ad Amanda Knox
“The Twisted Tale of Amanda Knox” è una miniserie basata sull’autobiografia dell’americana. La famiglia di Meredith Kercher ha accusato Amanda Knox di voler trarre profitto dal progetto per Disney+.
Francesco Maresca, avvocato di lunga data dei Kercher, ha rilasciato un’intervista al Daily Telegraph in cui il legale ha affermato che Knox “vuole chiaramente che questo caso continui”.
Amanda Knox e Monica Lewinsky alla premiere di The Twisted Tale of Amanda Knox
Maresca ha sottolineato che la famiglia non si opporrebbe a un documentario imparziale sulla vicenda, ma ne dovrà invece sopportare una rappresentazione “indegna” e sensazionalistica.
“Ancora una volta, dobbiamo assistere a un tentativo di rimescolare le carte, mentre il trailer recita ‘Amanda lotta instancabilmente per dimostrare la sua innocenza e riconquistare la libertà’. Ancora una volta, l’attenzione è rivolta a Knox”, ha aggiunto l’avvocato che ha affermato di essere in contatto regolare con i familiari di Meredith: la sorella Stephanie e i fratelli Lyle e John, mentre sia la madre che il padre sono morti negli ultimi anni.
La miniserie “The Twisted Tale of Amanda Knox”
Amanda Knox è produttrice esecutiva del progetto in otto puntate insieme a Monica Lewinsky, la protagonista del sexgate negli anni ’90 che aveva coinvolto l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton.
Knox ha scritto due libri autobiografici, “Waiting to Be Heard: A Memoir”, da cui è tratta la miniserie, e “Free: My Search for Meaning” e ha condotto “The Scarlet Letter Reports”, una serie televisiva sulla gogna mediatica riservata alle donne.
Anche Monica Lewinsky è un personaggio pubblico televisivo e ha alle spalle un’autobiografia, “Monica’s Story”.
Protagonisti della miniserie “The Twisted Tale of Amanda Knox” sono Grace Van Patten, che dà il volto ad Amada Knox, mentre Giuseppe De Domenico è Raffaele Sollecito. Nel cast anche Sharon Horgan come Edda Mellas, la madre di Amanda, John Hoogenakker come il padre Kurt Knox e Francesco Acquaroli come il procuratore di Perugia Giuliano Mignini.
Le parole di Mignini sulla serie di Amanda Knox
All’Ansa Giuliano Mignini ha detto di aver guardato le prime due puntate e di aver trovato che il progetto è molto lontano dalla realtà processuale.
“Una serie con bravi attori ma che stravolge completamente la realtà delle indagini e processuale”, ha detto il magistrato che si occupò delle indagini sul delitto Kercher.
“Nella ricostruzione delle indagini ci sono errori clamorosi“, ha aggiunto Mignini.