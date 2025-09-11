Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 4 arresti e numerose armi sequestrate il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Lecco contro un presunto traffico di armi e spaccio di droga, che avrebbe coinvolto una famiglia di origine macedone e il rapper Baby Gang. L’operazione è stata condotta all’alba dell’11 settembre 2025 in Valsassina, provincia di Lecco, su disposizione dell’Ufficio GIP del Tribunale locale, a seguito di un’indagine avviata nel gennaio 2024. Gli arresti sono stati eseguiti per detenzione e porto illegale di armi da fuoco, anche da guerra, e spaccio di sostanze stupefacenti, con un giro d’affari stimato in 12mila euro mensili.

Le indagini e l’operazione: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto origine da un arresto effettuato nel gennaio 2024, quando uno degli indagati è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un fucile mitragliatore d’assalto AK47 di fabbricazione ex cecoslovacca, perfettamente funzionante e corredato di munizioni. Da quell’episodio, i militari hanno avviato un’indagine che ha permesso di risalire a una rete familiare dedita al traffico di armi e allo spaccio di cocaina nella zona della Valsassina.

Gli arrestati e le accuse

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa nei confronti di 4 persone, tutte con passaporto macedone e residenti in Valsassina. Si tratta di Hetem Zilbehar, classe 1975, di suo figlio Hetem Mevljudin, classe 2002, del cognato Dali Rasim, classe 1983, e di Hetem Mevljan, già arrestato lo scorso febbraio. Quest’ultimo era stato fermato dai Carabinieri di Lecco con 2 pistole rubate, risultate utilizzate in altri episodi delittuosi, tra cui la sparatoria di Corso Como a Milano nel luglio 2022, e 22 dosi di cocaina.

Le misure cautelari e i provvedimenti accessori

Nell’ambito dello stesso procedimento, altre 2 persone appartenenti alla famiglia Hetem – Hetem Mevljane, classe 2000, e suo marito Hetem Fiton, classe 1999 – sono state sottoposte al divieto di dimora nella provincia di Lecco per il loro coinvolgimento nello spaccio di stupefacenti. Le indagini hanno permesso di ricostruire un presunto giro di spaccio che avrebbe fruttato almeno 12mila euro al mese.

Il coinvolgimento del rapper Baby Gang

Tra gli indagati figura anche il rapper “Baby Gang”, all’anagrafe Mouhib Zaccaria, classe 2001. Durante una perquisizione delegata a suo carico, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa, motivo per cui è stato arrestato in flagranza per detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il fermo è avvenuto in un albergo di Milano, dove i militari di Lecco, supportati dai colleghi del capoluogo lombardo, hanno eseguito l’operazione. Successivamente, nella sua abitazione a Calolziocorte, sono state rinvenute altre 2 pistole clandestine nascoste in un vano. La posizione di un uomo trovato nell’appartamento è al vaglio degli inquirenti.

Le armi e i video musicali

Le indagini hanno permesso di accertare che il fucile mitragliatore AK47 sequestrato era riconducibile alla famiglia Hetem e sarebbe stato utilizzato durante le riprese di alcuni video musicali di Baby Gang e di Simba La Rue, al secolo Saida Mohamed Lamine, classe 2002, anch’egli indagato e attualmente detenuto. Gli inquirenti stanno approfondendo il ruolo delle armi nei video e la loro provenienza.

La rete familiare e il traffico illecito

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, la famiglia Hetem avrebbe gestito un’attività illecita ben strutturata, con compiti e ruoli precisi tra i vari membri. Il traffico di armi e lo spaccio di cocaina sarebbero stati portati avanti in modo sistematico, sfruttando la rete di conoscenze e la presenza sul territorio della Valsassina. Il sequestro di armi da guerra e di pistole clandestine testimonia la pericolosità del gruppo e la capacità di approvvigionarsi di materiale illegale.

Il ruolo dei Carabinieri e la collaborazione tra comandi

L’operazione ha visto la collaborazione tra i militari della Compagnia di Lecco e quelli del capoluogo lombardo, che hanno fornito supporto logistico e operativo durante le perquisizioni e gli arresti, in particolare a Milano. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecco e hanno richiesto mesi di lavoro, con l’ausilio di intercettazioni, pedinamenti e attività di osservazione.

Le reazioni e le prospettive future

L’operazione ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, preoccupata per la presenza di armi da guerra e per il coinvolgimento di personaggi noti nel mondo della musica. Le autorità hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e magistratura per contrastare fenomeni di criminalità organizzata e traffico di armi e droga. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per ricostruire la rete di contatti del gruppo.

Conclusioni

L’operazione condotta dai Carabinieri di Lecco rappresenta un duro colpo al traffico illecito di armi e droga nella provincia e mette in luce la pericolosità di alcune realtà criminali radicate anche in contesti apparentemente tranquilli. Il coinvolgimento di figure pubbliche come il rapper Baby Gang e la presenza di armi da guerra testimoniano la complessità e la gravità della vicenda, che continuerà a essere seguita con attenzione dagli inquirenti e dalla stampa.

