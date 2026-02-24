Famiglia Mansouri attacca Carmelo Cinturrino per "la faccia tosta di chiedere scusa alla Polizia e non a noi"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino è in carcere per l’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri. L’uomo si è scusato con i colleghi ma non avrebbe rivolto neanche una parola alla famiglia della vittima. I legali dei familiari del 28enne lo accusano di non aver mostrato alcun segnale di pentimento o dolore nei confronti di chi era più vicino al giovane ucciso dall’agente.

La famiglia Mansouri contro Cinturrino

Carmelo Cinturrino, tramite il suo avvocato, ha fatto sapere di aver “sbagliato” e ha chiesto “scusa a tutti quelli che indossano la divisa”.

Non una parola è stata però rivolta alla famiglia di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso dall’agente il 26 gennaio nel bosco di Rogoredo a Milano.

ANSA

L’avvocata Debora Piazza, che assiste i familiari di Mansouri, ritiene che Cinturrino abbia una “bella faccia tosta di chiedere scusa alla Polizia di Stato, di dire che è un traditore, di chiedere scusa a tutti i colleghi, di dire che ha tradito la loro fiducia, ma non si è neanche mai degnato di chiedere scusa ai familiari di Abderrahim Mansouri”.

Secondo la legale “questo la dice lunga sulla sua personalità, la dice veramente lunga”.

La versione di Cinturrino

Cinturrino è stato ascoltato per circa due ore, assistito dall’avvocato Piero Porciani, dal giudice Domenico Santoro e dal procuratore Marcello Viola.

L’agente ha provato a riproporre la linea della legittima difesa ma non ha potuto negare la messinscena.

L’uomo ha detto di aver “perso la testa” quando ha capito che Abderrahim Mansouri stava morendo e che la “paura” lo ha portato a premere il grilletto della pistola di ordinanza e a inquinare la scena del crimine.

Ha poi “negato di aver chiesto il pizzo agli spacciatori” e ha aggiunto di non aver “mai preso un centesimo”.

Davanti al Gip Cinturrino ha continuato a sostenere che non voleva uccidere e che tutto è accaduto perché temeva che il pusher 28enne avesse in mano un revolver.

Dopo aver visto che Mansouri si è abbassato e poi rialzato, “si è spaventato”. Nonostante le indagini abbiano restituito una scena diversa da quella iniziale, l’agente ha rivendicato di aver agito per legittima difesa anche se ha corretto il tiro, non potendo negare gli esiti di accertamenti serrati, tra cui quelli genetici.

Sulla pistola finta sono infatti state trovate le sue tracce. È stato lui a collocare la falsa arma di fianco al corpo senza vita di Mansouri, dopo aver ordinato a un poliziotto di andare in ufficio a prendere una borsa, senza chiarire se costui sapesse o meno cosa ci fosse dentro.

Il racconto dei colleghi

Alcuni colleghi hanno raccontato che hanno visto Cinturino “spostare il corpo” della vittima e mettergli accanto un “oggetto nero”.

Intanto uno degli agenti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nel caso della morte di Abderrahim Mansouri ha confermato a verbale, interrogato il 19 febbraio, le “richieste di soldi e droga” da parte dell’assistente capo Carmelo Cinturrino.

“Voleva che tirassero fuori droga e soldi, spacciatori e tossici”, avrebbe detto il collega. L’agente ha descritto Cinturino come violento e “poco raccomandabile”, un uomo che pestava con “accanimento” con un martello anche un disabile che frequentava il bosco di Rogoredo, oltre a taglieggiarlo per denaro e droga.