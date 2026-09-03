Famiglia morta a Pietralata, dalle cure per la figlia ai viaggi in Messico: verifiche sui conti della coppia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso della famiglia morta a Pietralata ha scosso l’Italia intera. Per chi indaga si tratta di un caso di duplice omicidio con suicidio, ma la dinamica di quanto avvenuto è ancora da definire con precisione. Sono previste verifiche sui conti della coppia allo scopo di fare chiarezza sulle spese per le cure per la figlia e sui viaggi in Messico per sottoporre la bambina a trattamenti medici.

Le indagini sulla famiglia morta a Pietralata

Luca Abbasciano, la moglie Valentina Pambianco e la figlia Bianca di 5 anni, affetta da una grave disabilità, sono stati trovati senza vita nel pomeriggio di lunedì 31 agosto nella loro abitazione nel quartiere Pietralata a Roma, uccisi a colpi di pistola in quello che gli investigatori ritengono essere un duplice omicidio con suicidio. La dinamica, però, non è ancora chiara, così come non è chiaro chi abbia preso la decisione.

Nella giornata di oggi, giovedì 3 settembre, sono previste all’istituto di medicina legale de La Sapienza le autopsie, oltre all’esame dello stub che permetterà di rilevare tracce di polvere da sparo sulle mani di marito e moglie e capire così chi ha impugnato la Glock intestata ad Abbasciano, titolare della detenzione domiciliare, poi utilizzata per la strage.

I biglietti d’addio, le cure per la figlia e i viaggi in Messico

All’attenzione di chi indaga sul caso della famiglia morta a Pietralata ci sono i circa 20 biglietti d’addio lasciati ai parenti firmati da entrambi i genitori della bimba. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbero essere stati scritti da un’unica mano.

Il focus è rivolto anche ai conti correnti della coppia, allo scopo di ricostruire la loro situazione economica e verificare eventuali truffe o debiti insostenibili, al netto dei tre viaggi in Messico da circa 45-50 mila euro ciascuno, inclusi i trattamenti medici (l’ultimo da novembre 2025 a gennaio 2026), nella clinica NeuroCytonix di Monterrey del neuroscienziato José Roberto Trujillo.

L’ultimo messaggio di Valentina Pambianco

Il Corriere della Sera ha rivelato l’ultimo messaggio inviato alle 19,15 di venerdì 28 agosto, poche ora prima di morire, da Valentina Pambianco in una chat riservata con il marito e una coppia di amici: “Dai scriviamo sul gruppo che ci facciamo due risate“.

L’amica dell’ultimo messaggio, che ha preferito restare anonima, ha raccontato: “Luca e Valentina erano da poco tornati da una vacanza nelle Marche. Abbiamo risentito i vocali nella chat di Ferragosto: niente faceva presagire ciò che è successo, anzi in alcuni casi scoppiano a ridere e scambiano battute con noi. Sono passate appena due settimane. Inspiegabile”.

La donna, anche lei madre di una bimba in cura nella stessa clinica del dottor Trujillo, dove le due coppie si erano conosciute, ha riferito ancora: “Le nostre telefonate e i nostri incontri servivano per scaricare la tensione. Giovedì sera abbiamo fatto una videochiamata, poi venerdì i messaggi in chat. Sarebbero dovuti venire con noi a Madrid nel weekend, ma faceva troppo caldo e sono rimasti a Roma. Da sabato non hanno più risposto”.

L’amica di Valentina Pambianco non crede ai problemi economici: “Non ne hanno mai parlato e per andare in Messico, a differenza di noi e altre famiglie, non facevano raccolte fondi“.

La donna ha ricordato: “L’ultima volta erano rimasti contenti perché avevano visto piccoli miglioramenti nelle condizioni di Bianca. Volevano tornarci”.