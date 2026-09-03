Famiglia morta a Pietralata, parla il medico messicano che aveva in cura la bimba: "Gli avrei fatto lo sconto"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nell’ambito delle indagini sulla famiglia morta a Pietralata, l’attenzione degli investigatori è rivolta anche ai conti di Luca Abbasciano e Valentina Pambianco. Roberto Trujillo, il medico messicano che aveva in cura la loro figlia Bianca, bimba di 5 anni affetta da una grave disabilità, ha riferito: “Se avessi saputo dei loro problemi economici, avremmo trovato un modo per affrontare i costi della terapia”.

Le parole del medico messicano

Il dottor Roberto Trujillo, dirigente e amministratore delegato della clinica di Monterey, in Messico, che aveva in cura la piccola Bianca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero.

Il medico ha detto: “Ho saputo tramite la mia interprete della tragedia che ha colpito la famiglia di Roma. Mi ricordo della bambina e dei genitori. Sono profondamente addolorato“.

Trujillo ha anche aggiunto: “Se avessi saputo dei loro problemi economici avremmo trovato insieme un modo per affrontare i costi della terapia“. “Gli avrei fatto lo sconto” è il virgolettato a lui attribuito nel titolo dell’articolo.

Quanto costa la terapia a cui si è sottoposta la bimba

Ogni ciclo di terapia con il Cytotron costa poco meno di 40mila dollari. Alla terapia, che dura in media un mese, vanno aggiunte le spese di viaggio e di soggiorno (il Cytotron e il suo utilizzo non sono autorizzati in Italia).

Per una famiglia italiana che accompagna un figlio malato la spesa è pari a circa 60-70 mila euro, come spiegato da un’amica, che ha anche lei una figlia affetta da una rara sindrome che accompagna periodicamente a Monterrey (e che con Valentina Pambianco si è scritta a poche ore dalla tragedia). “È tornata a sorridere, ha fatto progressi enormi”, le sue parole sulla figlia riportate da Il Messaggero.

Le indagini sui conti della famiglia morta a Pietralata

Nell’ambito delle indagini sulla famiglia morta a Pietralata, le attenzioni degli investigatori sono rivolte (anche) ai conti di Luca Abbasciano e Valentina Pambianco.

L’obiettivo, come riportato sul Corriere della Sera, è quello di ricostruire la loro situazione economica e verificare eventuali truffe o debiti insostenibili, al netto di tre viaggi in Messico da circa 45-50 mila euro ciascuno, inclusi i trattamenti medici nella clinica di Trujillo.

L’amica di Valentina Pambianco ha riferito di non credere ai problemi economici: “Non ne hanno mai parlato e per andare in Messico, a differenza di noi e di altre famiglie, non facevano raccolte fondi” le sue parole riportate dal Corriere della Sera.