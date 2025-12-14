Famiglia nel bosco a Caprese Michelangelo, l'appello dei genitori per rivedere i figli allontanati dal giudice

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Da due mesi non hanno notizie dei loro due figli di 9 e 4 anni, allontanati dalla casa familiare a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo, su disposizione del Tribunale per i minori di Firenze. I genitori, Harald Leo Valentin e Nadzeya Paulovich, ora lanciano un appello chiedendo di poter vedere i bambini. Sulla vicenda, simile a quella della “famiglia nel bosco” di Palmoli, interviene la criminologa Roberta Bruzzone, dicendosi d’accordo con la decisione di servizi sociali e giudici.

Famiglia nel bosco vicino Arezzo, l’appello dei genitori

Sono ormai quasi due mesi che Harald Leo Valentin e la moglie Nadzeya Paulovich non vedono i due figli di 4 e 9 anni, portati via da servizi sociali e forze dell’ordine il 16 ottobre scorso.

La coppia vive in un casolare ristrutturato nelle campagne di Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Il caso è ormai noto ed è simile alla vicenda della “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti).

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Su indicazione dei servizi sociali, il tribunale per i minori di Firenze ha disposto l’allontanamento dei figli della coppia per irregolarità nel percorso scolastico dei minori e per la mancanza di collaborazione per i controlli sanitari.

Mentre nel caso abruzzese sembra vicina una risoluzione positiva, ciò non si può dire per quello toscano.

Come riporta La Nazione, la coppia – lui dell’Alto Adige e lei bielorussa – ha lanciato un appello per poter rivedere i figli.

I due però, che fanno parte di un movimento che non riconosce l’autorità dello Stato, non si sarebbero finora mostrati molto collaborativi con le autorità.

Le parole della sindaca di Caprese Michelangelo

È possibile che una visita possa essere organizzata nei prossimi giorni, come conferma al quotidiano la sindaca di Caprese Michelangelo, Marida Brogialdi.

“Tutto dipenderà – spiega – dalla volontà o meno dei due genitori di avviare un dialogo con i servizi sociali, perché da parte nostra c’è la massima disponibilità a farlo”.

Per quanto possa essere una cosa “triste”, aggiunge, la sindaca ricorda la piena legittimità del provvedimento dei giudici.

E parla del bisogno di garantire per i bambini “un’adeguata assistenza sanitaria e una formazione scolastica nella quale possano imparare a socializzare con i compagni”.

Bruzzone: “Decisione corretta”

Sul caso è intervenuta anche la criminologa Roberta Bruzzone, secondo cui appare “corretta” la decisione dei giudici di allontanare i figli dai genitori.

“I bambini vanno tutelati e quella tutela deve essere effettiva”, afferma in una intervista a La Nazione.

Bruzzone parla di un “quadro familiare caratterizzato da dinamiche distorte con una forte esposizione dei bambini a logiche manipolative”.

Secondo la criminologa la casa di Caprese Michelangelo è un “ambiente manipolatorio“, dove bambini sono “esposti quotidianamente a insegnamenti traumatizzanti“.

I genitori fanno parte del movimento “Noi è, io sono”, filiazione italiana dello statunitense “One people”.

È un movimento “molto ideologizzato”, spiega Bruzzone, con una “visione complottistica che delegittima lo Stato e lo considera una minaccia”.