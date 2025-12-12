Famiglia nel bosco a Caprese Michelangelo vicino Arezzo, Harald e Nadia non vedono i loro figli da due mesi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è una nuova famiglia che vive nel bosco, a cui sono stati sottratti i figli dai servizi sociali. Questa volta ci troviamo a Caprese Michelangelo vicino Arezzo dove Harald e Nadia hanno segnalato la propria situazione: da due mesi non vedono più i loro piccoli di 4 e 9 anni. Un episodio questo che ricorda quello recente e ben noto della famiglia di Palmoli.

Nuova famiglia nel bosco a Caprese Michelangelo, Arezzo

C’è un nuovo caso di una famiglia che vive nel bosco – questa volta vicino ad Arezzo – che lamenta di non poter più vedere da settimane i propri figli.

A raccontare la storia di Harald e Nadia è Oggi ma i due coniugi già da tempo hanno parlato di questa loro complicata situazione a La Nazione e in tv a “Fuori dal Coro”.

Il luogo dove si trova la nuova famiglia nel bosco

Il blitz dei servizi sociali

La quotidianità di Harald e Nadia che vivevano isolati a Caprese Michelangelo (Arezzo) con i loro due figli di 9 e 4 anni è stata scombussolata dal 16 ottobre quando, dopo vari avvertimenti ed altrettante segnalazioni, sono intervenuti i servizi sociali a sottrare i piccoli ai loro genitori.

Imbeccati dal Tribunale per i minori di Firenze, una decina di carabinieri e un pool di assistenti sociali hanno prelevato i due bambini dal casolare per trasferirli in una struttura protetta, una casa-famiglia. Il provvedimento è stato motivato a causa delle irregolarità rilevate nel percorso scolastico dei minori e nella mancanza di collaborazione coi servizi sociali per i controlli sanitari previsti.

Il blitz è datato, come detto, 16 ottobre, quando il caso Palmoli non era ancora esploso. La famiglia dell’Aretino ha provato a opporsi al provvedimento e ha registrato il suo svolgimento con delle telecamere di sorveglianza poste intorno al casolare. Secondo il loro giudizio, tale procedura era stata sproporzionata, tanto da averla denunciata alla Procura. Come ricostruito, essa ha rifiutato di firmare la notifica della misura. Harald avrebbe anche spinto il figlio più grande a reagire e, davanti ai militari, la famiglia avrebbe parlato di “zona extraterritoriale”, ribadendo di non essere in Italia, di non poter fare entrare nessuno e di essere protetti da Russia e Bielorussia.

Chi sono Harald e Nadia

La famiglia di Caprese Michelangelo è composta da Harald, perito elettronico di Bolzano, e Nadia, originaria della Bielorussia: i due hanno scelto di vivere isolati in un casale in pietra ristrutturato nei boschi. In precedenza, avevano in gestione un B&B in Val Badia, prima di trasferirsi in Toscana. La loro vicenda ricorda quella della coppia che viveva nelle campagne di Palmoli.

Intervistato da La Nazione, il padre, Harald, ha raccontato: “I servizi sociali ci tenevano sott’occhio. Continuavano a venire una volta al mese per convincerci a iscrivere i nostri figli all’asilo e a scuola”, ha detto, sottolineando di essere pronto a fare mea culpa se gli verranno dimostrati gli errori che ha compiuto nell’educazione dei figli.

I piccoli seguivano una formazione didattica a distanza, prevista dalle norme, e basata sulla “scuola a casa”. Tuttavia, i due non avevano alcuna possibilità di socializzare con coetanei ed adulti estranei al nucleo familiare. Il bimbo più grande non era mai stato iscritto ad un esame per verificarne l’istruzione. Inoltre, né lui né il fratellino avevano un pediatra, un medico di famiglia o avevano mai fatto un vaccino.

La setta

Sempre nell’intervista al quotidiano, Harald ha anche rivelato quello che, secondo lui, è il vero motivo dell’accanimento contro la sua famiglia. “Forse il vero motivo di tutto questo è la mia appartenenza a un gruppo che ha il solo torto di portare alla luce le verità nascoste”.

Con la sua famiglia, Harald fa parte della filiazione italiana del gruppo americano “One People”, noto in Italia come “Noi è, Io sono” o anche come “Uomo vivo donna viva”.

Si tratta di un movimento che conta qualche migliaio di sostenitori soprattutto nell’Alto Adige. Gli appartenenti sono convinti di non aver nessun obbligo verso lo Stato in quanto ognuno di noi è autorizzato dalla legge naturale a comportarsi come se fosse lui stesso una nazione sovrana. Può quindi produrre da solo a casa documenti, targhe, permessi di guida e può non pagare le tasse.