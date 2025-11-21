Famiglia nel bosco a Chieti senza acqua e luce, Salvini s'infuria dopo i figli allontanati con la madre

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il Tribunale dei minori dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei tre figli di una famiglia che viveva in un bosco a Palmoli, Chieti, senza acqua né elettricità. I giudici hanno motivato la scelta con i rischi per la salute e lo sviluppo dei minori. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha però attaccato la decisione: “Scelta vergognosa”.

Famiglia nel bosco a Chieti: la decisione del Tribunale sui figli

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della potestà genitoriale per una coppia anglosassone che vive da anni con i tre figli – tra i 6 e gli 8 anni – in un casolare e una roulotte nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, privi di acqua corrente e luce elettrica.

L’ordinanza fa leva sul rischio di gravi conseguenze psichiche, educative e fisiche, a causa dell’isolamento sociale, delle condizioni abitative e della mancanza di sicurezza dell’immobile.

Mediaset La casa nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dove vive la famiglia al centro delle polemiche per la gestione dei figli

Secondo i giudici, “l’assenza di agibilità e sicurezza, unite alla deprivazione della vita di relazione con i pari, costituisce un pericolo per l’integrità dei minori”. Disposto l’allontanamento dei bambini e il loro inserimento in una casa famiglia, insieme alla madre, e la nomina di un tutore provvisorio.

Il dibattito sull’istruzione parentale

La famiglia aveva scelto uno stile di vita improntato sull’autosufficienza, rifiutando la tecnologia e preferendo l’home-schooling, cioè l’istruzione parentale.

I genitori sostengono che i figli ricevano lezioni a domicilio e abbiano superato gli esami previsti, ma secondo il Tribunale non sarebbero stati presentati documenti ufficiali, e permangono dubbi sulla validità dell’istruzione. Il contesto in cui vivono, isolato e privo di servizi essenziali, era stato segnalato dai carabinieri già nel 2024 dopo un episodio di intossicazione alimentare.

La vicenda ha diviso l’opinione pubblica tra chi difende il diritto a una scelta di vita alternativa e chi ritiene necessario tutelare i minori da possibili rischi. Oltre 30mila persone hanno firmato una petizione per evitare la separazione della famiglia.

Il ministro dei Trasporti contro la decisione dei giudici

Il caso ha ovviamente scatenato reazioni anche sul fronte politico. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha definito “vergognoso” il provvedimento del Tribunale, dichiarando: “Da genitore e da italiano seguirò direttamente la vicenda”.

“Lo Stato si occupa di entrare nel merito dell’educazione privata di due genitori che hanno fatto una scelta di vita diversa – ha poi aggiunto il vicepremier e leader della Lega – non di vivere in centro tra fretta e ansia ma a contatto con la natura”.

Salvini ha criticato il fatto che la famiglia venga penalizzata per le proprie scelte, mentre situazioni ben peggiori sarebbero tollerate altrove. L’avvocato della famiglia, Giovanni Angelucci, annuncia ricorso: “Nell’ordinanza sono state scritte falsità, impugneremo la sentenza. I bambini sono consapevoli, e questa separazione non è giustificata”.