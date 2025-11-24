Famiglia nel bosco a Palmoli, cosa può succedere adesso ai figli allontanati dal padre secondo la legge

Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Giovanni Angelucci, avvocato che rappresenta l’ormai famosa famiglia che vive nel bosco a Palmoli in provincia di Chieti, ha contestato l’allontanamento dei figli, spostati in una struttura con la madre. Nel frattempo, cresce l’attesa per capire cosa potrebbe succedere ai tre bimbi. Mentre i genitori sostengono che siano stati strappati da una vita “immersa nella natura”, il Tribunale per i Minori dell’Aquila ha descritto la situazione abitativa “disagevole e insalubre”, disponendo la sospensione della responsabilità genitoriale, collocando i bambini in una casa famiglia. Cosa può succedere adesso? L’intervista concessa a Virgilio Notizie dall’avvocata Marisa Marraffino, specializzata in diritto dei minori e consulente dell’associazione Terres des Hommes.

Il provvedimento del Tribunale

Cecilia Angrisano, la giudice che ha firmato il provvedimento e che nel frattempo è stata oggetto di violenti attacchi e minacce via social, ha articolato le motivazioni in 9 pagine.

Si legge, tra l’altro, che i bambini – una di 8 anni e i fratellini gemelli di 6 – vivevano con la famiglia “in un rudere fatiscente privo di utenze e in una piccola roulotte”.

ANSA La casa nel bosco a Palmoli dove vivono Nathan Trevallion e Catherine Birmingham

I minori “non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola”, e la loro condizione era “giunta a conoscenza del servizio sociale a seguito dell’accesso al pronto soccorso della famiglia per ingestione di funghi”.

Fatti che risalgono alla primavera scorsa e, dopo l’interessamento dei servizi sociali, hanno portato alla drastica decisione dell’allontanamento dei bambini.

Il nodo della scuola e della socializzazione

Uno degli aspetti esaminati dal giudice ha riguardato proprio la possibilità per i bambini di ricevere un’istruzione adeguata e una corretta socializzazione con i pari età, dunque con altre persone – specie bambini – che non fossero i genitori.

Nel provvedimento, infatti, si legge di “indici di preoccupante negligenza genitoriale, con particolare riferimento all’istruzione dei figli e alla vita di relazione degli stessi”, per la “mancata frequentazione di istituti scolastici” e “l’isolamento in cui vivevano”.

Proprio l’aspetto relazionale, con la mancanza di rapporti con altri coetanei, ha influito sulla decisione perché si è ritenuto che questa condizione potesse comportare conseguenze per lo sviluppo psichico ed educativo dei minori, ledendo quanto previsto dall’articolo 2 della Costituzione.

La decisione dell’affido in casa famiglia

Per questo i giudici hanno ritenuto di incaricare i servizi sociali affidatari di procedere con “una visita pediatrica per l’accertamento della condizione di salute dei minori e di valutare il miglior collocamento degli stessi”.

Cosa che poi è avvenuta presso una casa famiglia, “ove non vi fosse una relazione tecnica sulla sicurezza statica dell’immobile o la stessa fosse negativa”.

Fatto evidentemente accertato, anche per la mancanza di luce e gas, che significano assenza di riscaldamento in inverno o presenza, ad esempio, di frigorifero per la corretta conservazione dei cibi.

In questo caso sarebbe stato violato l’articolo 30 della Costituzione, che riconosce il diritto (ma anche il dovere) dei genitori a mantenere, istruire ed educare i figli, purché nel rispetto del loro interesse prevalente.

Secondo il legale della famiglia, che nega carenze igienico-sanitarie e di istruzione, la scolarizzazione è garantita dal parental schooling, cioè la possibilità – prevista dalla legge – di provvedere direttamente da parte dei genitori all’istruzione dei figli, salvo poi procedere con un esame presso le istituzioni scolastiche locali.

Quanto alle condizioni abitative, si spiega che un tecnico incaricato dalla famiglia ha provveduto a fornire un certificato di idoneità statica per la casa mentre sarebbe previsto anche un piano per realizzare un bagno esterno con fitodepurazione, ossia un processo naturale di depurazione delle acque reflue che utilizza piante e microrganismi in un sistema di bacini impermeabilizzati riempiti di ghiaia.

L’intervista a Marisa Marraffino

Il primo punto, che ha fatto più scalpore, è la decisione di allontanare i bambini dai genitori (per ora dal padre), sospendendo la responsabilità genitoriale, che ha sostituito da qualche anno la vecchia “patria potestà”. Quando può avvenire?

“Secondo i giudici si è trattato di una misura resa necessaria, non per una semplice divergenza educativa, ma per un concreto rischio per il diritto alla salute, alla socialità e alla crescita equilibrata”.

Cosa dice la legge in proposito?

“Secondo l’art. 333 del codice civile, la sospensione della responsabilità genitoriale si basa su un delicato giudizio di bilanciamento che mette al centro l’interesse dei figli minorenni. In concreto il giudice è tenuto a stabilire, nell’interesse superiore dei figli, se la condotta dei suoi genitori possa essere pregiudizievole per i minori. In altre parole deve capire se ci sia un potenziale pericolo”.

Non si tratta, quindi, di un provvedimento automatico…

“Esatto, non c’è un automatismo. La sospensione della responsabilità genitoriale richiede un attento giudizio, va valutata la situazione in modo concreto e individualizzato, alla luce dell’interesse dei minorenni coinvolti, secondo i principi di proporzionalità e personalizzazione della sanzione”.

A qualcuno il provvedimento è parso proprio “eccessivo”. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato una verifica. Ma quali sono le leggi che regolano la tutela dei minori?

“Sicuramente gli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, oltre all’articolo 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Il principio che deve guidare la scelta del giudice è sempre il preminente interesse dei minori. Il Tribunale per i Minorenni, però, li deve tutelare anche quando il pregiudizio potrebbe essere soltanto eventuale. Significa che se c’è un rischio di un danno alla crescita sana ed equilibrata si può intervenire. In genere, però, si tratta di una sospensione temporanea della capacità genitoriale, che prevede monitoraggi costanti e un percorso di accompagnamento alla genitorialità”.

Quindi non è un provvedimento definitivo. Questo caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, ma solo negli ultimi giorni. In realtà è all’esame dei servizi sociali e del Tribunale per i Minori da mesi. Ci sono precedenti analoghi?

“Sì, in passato la Corte di Cassazione era intervenuta nel caso di una famiglia che dormiva in un’unica stanza, con i genitori che condividevano un letto a castello con i figli più grandi. Anche in quella circostanza era stata sospesa la responsabilità genitoriale. Altri elementi presi in considerazione, però, erano la decisione dei genitori di non sottoporre i bambini alle vaccinazioni obbligatorie e, di conseguenza, la manca frequentazione della scuola per l’infanzia. Durante il monitoraggio era emerso, poi, che la casa era risultata poco arieggiata e intasata di oggetti e mobili, che rendevano difficoltoso il passaggio. I bambini, quindi, rischiavano di essere emarginati dagli amici e di vivere in un contesto di totale isolamento, per questo i supremi giudici erano intervenuti (con sentenza della Cassazione sez. I, 7 settembre 2025 n.24722).

L’aspetto sanitario, quindi, può diventare fondamentale?

“Sì, come dimostra un altro pronunciamento della Cassazione (sez. I, 3 febbraio 2025, n.2549), che aveva sospeso anche in quel caso la capacità dei genitori, che avevano condizionato la trasfusione del figlio al fatto che il sangue provenisse da soggetti non vaccinati Covid-19”.

Esistono, infine, altre casistiche per arrivare allo stesso tipo di provvedimento?

“Sì, quando c’è un’alta conflittualità tra i genitori, che può pregiudicare la crescita armoniosa e serena dei figli minorenni, come stabilito da una sentenza della Cassazione del 2022 sez. VI, 4 ottobre 2022 n.28676).