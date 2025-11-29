Famiglia nel bosco accetta un casolare gratis dall'imprenditore di Palmoli, cosa può cambiare ora per i bimbi

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

I genitori dei bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli hanno deciso di accettare l’offerta di un privato cittadino di un casolare gratis. Questo passo consentirebbe al nucleo familiare di tornare a vivere “secondo il proprio credo e la propria voglia di libertà”, hanno fatto sapere i legali della coppia. La famiglia resterebbe nella nuova abitazione “il tempo necessario all’attuazione delle migliorie abitative richieste”.

La famiglia nel bosco ha accettato la nuova casa

Nel comunicato degli avvocati della famiglia, Marco Femminella e Danila Solinas, si legge appunto che i genitori hanno deciso, “pur di ovviare alle criticità igienico sanitarie riscontrate, di accettare per il tempo necessario all’attuazione delle migliorie abitative richieste”, un immobile offerto da un privato cittadino.

Il 28 novembre i legali hanno depositato il reclamo avverso l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare dei tre figli.

La casa offerta da un ristoratore che la famiglia nel bosco avrebbe accettato

“La presentazione del gravame muove, di certo, dalla improcrastinabile necessità di instare per la revoca dell’ordinanza ma, parimenti, – si legge nella nota – dalla doverosa contestualizzazione di passaggi chiave sottesi a una corretta lettura di una vicenda che, a tratti, è stata, purtroppo, oggetto di strumentalizzazioni speculative”.

La vicenda legale della famiglia

“Non vi è stata alcuna rinuncia ma revoca“, si legge ancora nel comunicato stampa degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, a proposito dell’avvicendamento nella difesa dei coniugi che vivono nel bosco a Palmoli, assistiti fino a pochi giorni fa dall’avvocato Giovanni Angelucci.

“È innegabile – spiegano i due avvocati – che la vicenda è stata ammantata di criticità legate a una puntuale interpretazione di segmenti processuali che, se correttamente individuati e chiariti, avrebbero potuto condurre, sin da subito, a un approdo diverso. Questa è la ragione per cui i nostri assistiti si sono determinati a revocare il precedente difensore”.

Ulteriore passaggio che, nostro tramite – concludono – intendono definitivamente chiarire. Non vi è stata alcuna rinuncia, ma revoca. Ciò posto ci auguriamo che chiuso il capitolo delle dichiarazioni illegittime, l’attenzione si limiti alla convergenza di forze per ottenere il ricongiungimento familiare“.

Dove si trova la casa offerta

La casa che i genitori della “famiglia nel bosco”, Nathan e Catherine, avrebbero accettato sarebbe un casolare nel bosco di Palmoli, offerto gratuitamente per un periodo da un ristoratore di Ortona, originario del paese.

Il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila, ha visitato la struttura, situata sempre nell’area verde palmolese, e, come ha raccontato il proprietario, è rimasto molto impressionato dalla residenza autonoma immersa nella natura con almeno due ampie stanze di cui una cucina, un pozzo dove poter prelevare l’acqua, il bagno a secco e locali per gli animali.

All’Ansa Armando Carusi, proprietario del casolare, ha detto che Nathan “non ha fatto in tempo a vedere l’esterno che è la parte più bella: c’è una fonte con la sorgente. Un posto unico”.

Il ristoratore ha offerto in comodato gratuito la struttura appena ristrutturata per permettere alla famiglia di riunirsi in un ambiente di loro gradimento che permetterà loro di continuare lo stile di vita che prediligono.

Carusi ha raccontato che da piccolo con la mia famiglia “abbiamo fatto la vita che Nathan e Catherine stanno facendo ora: senza riscaldamento e per questo ogni camera ha un camino. C’è anche l’acqua corrente. L’avevo ristrutturata per una locazione turistica. Non mi scandalizzo dello stile di vita della famiglia nel bosco perché l’ho vissuta anche io da piccolo”.

“Nathan è rimasto colpito anche da alcuni attrezzi in legno antichi presenti in cucina – ha concluso il ristoratore – C’è anche la possibilità di filare la lana come si faceva una volta. E questo gli è piaciuto moltissimo. È un appassionato di queste cose. Oggi ho inviato molte foto a Nathan dell’esterno che ha condiviso con la moglie Catherine. Mi ha detto che è bastato quello che ha visto. L’interno gli è piaciuto moltissimo”.