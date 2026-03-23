Famiglia nel bosco ad Arezzo, bimbi portati via dai genitori Harald e Nadia: "Non sappiamo niente da 5 mesi"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

C’è un nuovo caso di una famiglia nel bosco a cui sono stati sottratti i figli. Il 16 ottobre 2025 due bimbi, di 4 e 8 anni, sono stati portati via dai genitori con la forza da una casa nel bosco ad Arezzo. Da allora mamma Nadia e papà Harold non hanno più avuto notizie dei loro piccoli, non sanno dove sono stati portati e non hanno mai potuto parlare con loro, nemmeno tramite una telefonata.

Un’altra famiglia nel bosco ad Arezzo

Non solo quella che viveva nei boschi di Palmoli in Abruzzo: spunta un altro caso di una famiglia nel bosco.

A raccontare questo caso ci ha pensato la trasmissione, condotta su Rete4 da Mario Giordano, Fuori dal coro.

E la famiglia in questione viveva a Caprese Michelangelo, in provincia di Arezzo. Il padre, Harold, è un perito elettronico di Bolzano mentre la madre, Nadia, ha origini bielorusse.

Bimbi portati via dai genitori, cosa sappiamo

Il 16 ottobre 2025 due bimbi, di 4 e 8 anni, sono stati portati via dai genitori, Harold e Nadia, con la forza per irregolarità nella procedura di scuola parentale e mancata assistenza sanitaria.

Si trovavano in una casa nel bosco ad Arezzo quando c’è stato un vero e proprio blitz da parte dei carabinieri. L’intervento, tra l’altro, è stato documentato dalle videocamere della famiglia.

Come stabilito dal giudice del tribunale dei minori di Firenze, Nadia e i figli vennero portati in una comunità vicina. E quello è anche l’ultimo posto in cui Nadia ha visto i suoi figli.

Harald e Nadia: "Non sappiamo dove sono i nostri figli"

Intervistati dalla trasmissione Fuori dal coro, i genitori Harold e Nadia hanno raccontato di non sapere più nulla dei loro figli.

"Non vediamo i bimbi da ottobre, non so dove sono e con chi", ha detto la mamma.

Dopo quel blitz di ottobre, "genitori e figli sono stati trattati peggio dei delinquenti", con "l’unica colpa aver scelto una vita fuori dal sistema e la scuola parentale a casa", dice il servizio.

La madre costretta a lasciare i figli

Dopo essere stati portati nella struttura, Nadia ha raccontato che i figli si sono messi a piangere e che lei sia stata costretta ad andarsene: "O li lasci qui o te li portiamo via a forza", le avrebbero detto.

La giornalista di Fuori dal coro, con i genitori, è andata proprio in quella struttura per avere risposte.

Tutti e tre hanno cercato di parlare con un funzionario pubblico responsabile della struttura, il quale ha anche chiamato il presidente che, però, ha detto di non saperne nulla dei bambini.

Poi è arrivato anche un coordinatore delle attività educative ma anche lui ha spiegato di non sapere dove siano stati portati i bambini, che comunque, ha aggiunto, sono stati presi dai servizi sociali.

Bambini portati in una comunità segreta

I bambini, infatti, lo stesso giorno in cui sono stati separati dai genitori, sono stati trasferiti in un’altra comunità tutt’ora segreta. "Va garantita la compatibilità ambientale", ha detto il responsabile della struttura.

Quel giorno poi Nadia rifiutò di firmare un foglio contenente le regole della comunità e quando poi si decide a firmarle le dissero che era troppo tardi e la cacciarono via.

"Questa è una cosa disumana, sono preoccupata per i miei figli come qualunque madre", ha detto Nadia, che da quel giorno di ottobre non ha mai ricevuto notizie dei figli e non ha mai avuto la possibilità di parlare con loro.