Famiglia nel bosco, Al Bano offre la casa di Cellino San Marco: "Possono restare quanto vogliono"

Mentre tiene ancora banco il caso della famiglia nel bosco, in attesa della decisione del Tribunale dei minorenni dell’Aquila e delle scelte dei giudici che potrebbero incidere sul ricongiungimento, qualcuno offre aiuto. È il caso di Al Bano, che ha messo a disposizione una casa nel podere di Cellino San Marco, spiegando di comprendere le scelte della coppia.

Famiglia nel bosco, l’offerta di Al Bano

La vicenda della famiglia nel bosco resta in attesa di una decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Secondo RaiNews, i giudici si sono riservati dopo l’udienza di comparizione, valutando nuovi elementi presentati dagli avvocati della coppia anglo-australiana, Catherine e Nathan Trevallion Birmingham.

I tre figli minori rimangono per ora in casa-famiglia, mentre la Corte d’appello si pronuncerà il 16 dicembre. Nel frattempo, c’è chi tende una mano per provare a risolvere la vicenda, come il cantante Al Bano, che ha dichiarato al settimanale Gente di coler mettere a disposizione della famiglia una casa nel suo podere di Cellino San Marco.

ANSA La casa nella quale viveva la famiglia nel bosco: offerta una nuova sistemazione dal cantante Al Bano

Il cantante ha affermato: “Nel podere di Cellino San Marco c’è una casa che metto a disposizione per tutti loro”. La proposta nasce da quella che definisce una comprensione delle scelte della coppia, ricordando come negli anni Settanta avesse vissuto a lungo in campagna, lontano dai centri abitati.

La casa offerta nel podere di Cellino San Marco

Nelle pagine del servizio fotografico viene chiarito il contesto dell’abitazione offerta: il podere di Cellino San Marco comprende vigneti, uliveti e una masseria seicentesca con vari edifici, ristorazione e strutture ricettive.

Non vengono forniti dettagli tecnici sulla singola casa destinata alla famiglia, ma il cantante descrive un ambiente immerso nella campagna, dove poter vivere “come vogliono”. Al Bano spiega di riconoscere nella loro scelta uno stile di vita che privilegia natura e isolamento, sostenendo che l’offerta resti valida “se ci fosse ancora bisogno” e ribadendo la disponibilità a ospitarli senza limiti di tempo.

Il cantante ha poi fatto riferimento nell’intervista alla sua esperienza personale, al periodo in cui viveva in un casolare privo di elettricità e telefono, e ha affermato di comprendere “le esigenze della famiglia anglo-australiana”.

Il percorso giudiziario

Nel corso dell’udienza al Tribunale per i minorenni dell’Aquila c’è stato un confronto definito “proficuo” dai legali, che hanno presentato nuovi documenti ritenuti rilevanti per la richiesta di ricongiungimento.

Le relazioni acquisite dalla casa-famiglia e dai servizi sociali evidenzierebbero un quadro definito positivo, con bambini descritti come in buona salute e socievoli. La coppia ha inoltre accettato una nuova abitazione temporanea a Palmoli, in attesa della ristrutturazione del casolare originario.

Nel frattempo, la presidente del Tribunale, Cecilia Angrisano, ha sottolineato l’importanza del “bilanciamento tra diritti e interessi” e il principio del benessere del minore. La decisione del Tribunale è attesa nei prossimi giorni, mentre resta fissata al 16 dicembre l’udienza in Corte d’appello.