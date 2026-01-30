Famiglia nel bosco, al via la perizia psichiatrica su genitori e figli: 3 incontri per valutare la situazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È arrivato il momento delle perizie sulla famiglia nel bosco. Così come disposto dal tribunale dei minorenni dell’Aquila, un consulente tecnico d’ufficio darà avvio alle perizie psichiatriche sui genitori Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il tema sono le competenze genitoriali dei due, alla base dell’allontanamento dei minori che risiedono in casa famiglia. Sono previsti tre incontri, poi l’elaborazione della perizia nei prossimi tre mesi.

Via alle perizie per la famiglia nel bosco

Venerdì 30 gennaio alle ore 16:00 si terrà il primo incontro per la perizia sui genitori della famiglia nel bosco. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham saranno sottoposti a perizia, come disposto dal tribunale dei minorenni dell’Aquila. Questa è affidata a una consulente tecnica d’ufficio, Simona Ceccoli.

L’indagine riguarda le competenze genitoriali dei due nel rapporto con i minori. Diverse le contestazioni nei loro confronti, che hanno portato all’allontanamento: dall’accudimento sanitario, per via dell’assenza dei vaccini, fino al mancato sostegno scolastico.

ANSA

Sono previste tre perizie nei prossimi mesi, prima dell’elaborazione conclusiva. Anche i più piccoli saranno periziati.

Il primo incontro

Dopo il primo incontro, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 30 gennaio, i genitori della famiglia nel bosco hanno fatto una buona impressione. L’esperta psicologa ha avuto a che fare con i genitori e ha descritto l’incontro come “soddisfacente” e” positivo”.

Da parte loro, i coniugi dicono di essere stati compresi dalla psicologa e spiegano all’uscita dell’incontro: “Amiamo vivere a contatto con la natura, ma prima ancora e sopra ogni altra considerazione ci sentiamo una famiglia, un papà e una mamma. I nostri figli sono tutto. E vederli arrabbiati, a disagio, sofferenti per la separazione è qualcosa che ci riempie di dolore”.

La prossima settimana è già stato stabilito un nuovo incontro con la psichiatra.

I genitori denunciano l’assistente sociale

Il giorno precedente l’inizio delle perizie, Nathan e Catherine hanno deciso di denunciare l’assistente sociale nominata dal tribunale, Veruska D’Angelo. Ne chiedono la revoca perché sarebbe stata “ostile” e non avrebbe “svolto il proprio incarico con l’imparzialità richiesta dal ruolo”.

Si tratta di un documento di otto pagine nelle quali i due avvocati parlano di conflitto personale e di gestione manchevole della situazione e accusano la professionista di aver “interpretato le proprie mansioni con negligenza”.

Tra queste risultano, secondo gli avvocati, la mancata apertura all’accettazione di telefonate da nonni e parenti e il fatto che avrebbe negato ai bambini di incontrare alcuni amici. I legali contestano anche la modalità degli incontri avvenuti nel casolare, prima della sospensione della responsabilità genitoriale.

Quanto costa al Comune di Palmoli

La perizia arriva in ritardo e nel frattempo il Comune di Palmoli paga per la famiglia nel bosco fino a 244 euro al giorno. La spesa grava direttamente sulle casse del Comune e finora l’amministrazione ha potuto contare su alcuni contributi, ma con il tempo questa situazione rischia di aprire uno scenario critico, avverte il sindaco Giuseppe Masciulli.

Interesse di tutti è che la famiglia nel bosco torni riunita, ma per farlo la vicenda non deve avere i contorni di una ripicca o del pregiudizio rispetto al sistema educativo scelto dalla famiglia. Da una parte e dall’altra sembra che la vicenda si stia ingarbugliando invece che sciogliendo.