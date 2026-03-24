Famiglia nel bosco, amici difendono Nathan e Catherine dalle accuse: le lettere su bambini e stile di vita

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Gli amici di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham si schierano al fianco della famiglia nel bosco. Sono numerose le testimonianze di chi ha conosciuto e frequentato la coppia anglo-australiana arrivate da diverse parti d’Italia per sostenere il ricongiungimento con i tre figli.

Le lettere degli amici

Un fronte compatto di amici che ha mandato tanti messaggi di supporto ai coniugi Trevallion, smentendo quanto contestato dai servizi sociali ai genitori sullo stile di vita dei tre figli, dalle accuse sulla scolarizzazione a quelle sulla socialità.

“Uno stile di vita salubre, in armonia con la natura. I bimbi sono tre esseri di luce, sensibili e coscienti del mondo che li circonda” si legge in una delle lettere riportate dalla trasmissione di canale 5, Dentro la notizia.

ANSA

Le testimonianze sulla famiglia nel bosco

Tutti parlano di una famiglia sana, con due genitori attenti all’equilibrio psichico ed emozionale, oltre che alla crescita come individui dei figli, cercando di sgomberare i dubbi sull’alimentazione e la cura della persona.

Soprattutto c’è chi ha voluto assicurare che i metodi didattici adottati per i tre bimbi, per quanto alternativi, non fossero carenti.

“A chi non li conosce può sembrare strana la loro scelta di non mandare i figli a scuola. Tuttavia a chi ha conosciuto i bambini è evidente che hanno una maturità emotiva che nella maggior parte della popolazione adulta è assente” scrive un amico.

Un’altra testimonianza di chi ha trascorso diverso tempo con la famiglia ha messo in evidenza in particolare le capacità di socializzazione della figlia più grande.

“Abbiamo passato molti pranzi insieme, fatto il bagno nel fiume, la figlia maggiore di Nathan e Catherine amava aiutarci a liberare la passerella, dove faceva molte domande, ascoltava e comunicava in modo squisito” è quanto si legge da uno dei racconti riportati in Tv dalla trasmissione di Gianluigi Nuzzi.

L’attesa per la decisione sul ricongiungimento

Per il 21 aprile Nathan Trevallion e Catherine Birmingham aspettano con fiducia l’udienza di appello sul ricongiungimento della famiglia nel bosco, in seguito al ricorso presentato dai rappresentanti legali della coppia, gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella.

Negli ultimi giorni la madre si è detta sempre più disponibile a fare tutto il possibile per riavere i figli, come dimostrerebbero anche le informazioni prese per l’iscrizione nella scuola di Palmoli dei bambini e il “sì” al trasferimento nella casa offerta dal Comune.