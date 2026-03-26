Famiglia nel bosco, ammissione di Ignazio La Russa dopo l'incontro in Senato: "Mi aspettavo gente strana"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Quando era in procinto di incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della famiglia nel bosco, a palazzo Giustiniani a Roma, il presidente del Senato Ignazio La Russa nutriva una certa preoccupazione: "Mi aspettavo un incontro con persone strane", ha confessato nello studio di Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4. Ma poi si è dovuto ricredere, riconoscendo ai due una "grande umanità", unita ad altre doti.

La Russa sulla famiglia nel bosco

La Russa si trovava negli studi di Dritto e Rovescio per commentare gli ultimi, tormentati, eventi della politica italiana fra post referendum e dimissioni nel Governo Meloni.

Ma la curiosità del conduttore a un certo punto è caduta sull’incontro Birmingham-Trevallion-La Russa: "Lei ha incontrato i genitori della famiglia del bosco, che impressione le hanno fatto?".

La risposta: "Mi aspettavo un incontro con persone strane. Invece ho trovato due persone di grande umanità, senza presunzione, con molta educazione, con molta pulizia umana e tanta commozione".

"Non hanno rinunciato al loro stile di vita, che non è il mio, che non appartiene neanche alla mia cultura…", ha aggiunto La Russa.

L’augurio di La Russa ai coniugi del bosco

E infine: "Mi auguro che tutte le rigidità che ci sono state, anche da parte dei genitori, ma anche da parte delle istituzioni e degli assistenti, cadano. Perché credo che nessuno possa augurarsi che dei bambini non possano godere dell’amore dei loro genitori".

La Russa sui magistrati

Nel corso del suo intervento, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha approfittato per lanciare un messaggio di alleggerimento nei confronti della magistratura.

Nel riferirsi al caso della famiglia nel bosco, ha dichiarato che non appartiene alla sua "cultura sindacare i provvedimenti dell’autorità giudiziaria".

La spiegazione: "Noi, grazie a Dio – come sanno quelli che conoscono la storia della destra – non siamo mai stati dei mangia-giudici. Il rispetto, che mi hanno insegnato mio padre e i miei capi politici, è sempre stato rivolto a dire ‘Signor Giudice, buongiorno'", ha detto La Russa mimando il gesto di togliersi il cappello.

Senza però fare sconti quando "uno sbaglia", ma sempre nel rispetto della magistratura come istituzione nel suo complesso.