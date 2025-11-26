Famiglia nel bosco, anche la ministra Roccella si scaglia contro i giudici, "l'ordinanza mi lascia perplessa"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Anche la ministra per la famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha commentato la vicenda dei figli minori allontanati dai genitori, la famiglai italo-australiana che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Sul caso “non abbiamo tutta la documentazione e il ministro Nordio l’ha chiesta, l’ordinanza che ho letto lascia piuttosto perplessi”, ha detto la ministra.

La ministra Roccella contro i giudici

L’ordinanza, con cui è stato deciso l’allontanamento dei figli minori, “mi lascia perplessa perché dice con chiarezza che questo gesto pesante è stato deciso perché i bambini soffrivano di mancanza di confronto col gruppo dei pari, della socializzazione”.

Lo ha detto la ministra per la famiglia, Eugenia Roccella, a margine del convegno “La ricostruzione demografica. L’Appennino centrale tra spopolamento e rilancio post sisma”, a Palazzo Giustiniani, a Roma.

“Il gruppo dei pari è fondamentale, è importantissimo, ma anche i genitori lo sono”, ha detto la Roccella. “Togliere i bambini ai genitori perché non sono abbastanza inseriti in un gruppo di pari mi sembra discutibile”, ha osservato.

La Roccella sulla famiglia che vive nel bosco

Roccella ha poi sottolineato che “togliere un bambino a un genitore è un atto veramente estremo che è giusto fare in alcune condizioni veramente decisive. Nell’ordinanza queste condizioni non emergevano, poi vedremo invece se emergono dalla documentazione più complessiva”.

La Roccella poi ha parlato della vicenda anche durante la trasmissione Ping Pong su Rai Radio 1, sottolineando che “togliere i bambini ad una famiglia deve essere una extrema ratio“.

Come motivazione per allontanare i figli a una famiglia, ha ribadito, serve che ci sia “un forte rischio pressante ed importante. Un rischio di incolumità fisica, quindi di vita, di salute grave, come la malnutrizione pesante, una incuria nei confronti della salute”.

Nordio ha chiesto tutta la documentazione

Per ora su questa vicenda, ha detto, “abbiamo solo le informazioni che danno i giornali. Il ministro Nordio ha chiesto tutta la documentazione e la relazione del presidente del Tribunale e da lì valuterà se è il caso di mandare un’ispezione”, perché “bisogna avere tutti gli elementi in mano se si parla del caso specifico”.

“Mi pare un caso tipico di svalutazione del trauma della sottrazione di un bambino alla famiglia. Si dice nell’ordinanza che l’allontanamento è motivato dalla mancanza di socializzazione tra pari, questi tre bambini non hanno un’adeguata socializzazione con altri bambini”, ha aggiunto la ministra.

Secondo Roccella, poi, “bisogna cercare di sostenere la famiglia, non di sottrargli i figli”.