Famiglia nel bosco, Anm accusa il Ministero di "interferenze sui magistrati": chiesti chiarimenti al Csm

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Le ispezioni sul caso della famiglia nel bosco da parte dei tecnici inviati dal Ministero della Giustizia potrebbero risultare invasive o potenzialmente dannose ai fini dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici. È questo il dubbio avanzato dalla presidente del tribunale dell’Aquila, Nicoletta Orlandi, e dall’Anm tutta ed esposto in una lettera inviata al Consiglio Superiore della Magistratura.

L’Anm teme interferenze del Ministero

In un comunicato ufficiale, l’Associazione Nazionale Magistrati esprime la propria “preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l’ispezione del ministero della Giustizia presso il tribunale per i minorenni dell’Aquila”.

Il caso all’attenzione della Giunta esecutiva centrale dell’Anm è quello della famiglia del bosco, i cui profili “meritano attenta verifica nelle sedi competenti”.

ANSA

Verifiche riguardo le quali, tuttavia, l’associazione della magistratura ribadisce il principio della “indipendenza della giusridizione” che “costituisce garanzia di tutti i cittadini”.

Una garanzia che “non può essere esposta a forme, anche solo potenziali, di interferenza”.

La lettera della presidente del tribunale

È stata Nicoletta Orlandi, presidente del Tribunale dell’Aquila, a portare la questione all’attenzione del Consiglio Superiore della Magistratura.

La presidente ha chiesto risposta urgente sul quesito in merito al procedimento attuato sul caso della famiglia del bosco.

Quel che si chiede Orlandi, appoggiata dall’Anm, è se l’ispezione dei tecnici del ministero della Giustizia sia legittima o, al contrario, eccessivamente invasiva e non rispettosa dell’autonomia dei giudici.

Continue ispezioni per la famiglia nel bosco

Il 6 marzo 2026, il Tribunale minorile dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, contestando loro gravi mancanze nell’accudimento dei bambini.

Il caso è diventato ben presto mediatico, attirando anche l’attenzione del Ministero della Giustizia che ha preteso sul caso, scrive Orlandi, una “continua richiesta di informazioni e documentazione”.

I tecnici dell’Ispettorato del dicastero presieduto da Carlo Nordio, hanno acquisito “atti istruttori” e “consulenza tecnica d’ufficio” sul caso.

Secondo l’Anm, tale attività ispettiva, applicata a un procedimento ancora in corso, potrebbe essere causa di “possibili ricadute sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale”.

“Siamo al fianco dei colleghi del Tribunale per i minorenni chiamati a operare in un contesto particolarmente delicato, – si conclude l’appello Anm – e auspichiamo un tempestivo chiarimento da parte del Consiglio superiore”.