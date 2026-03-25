Famiglia nel bosco, appello di Catherine al Senato dopo l'incontro con La Russa: "Mai fatto male ai bimbi"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco“, hanno incontrato il presidente del Senato Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani a Roma nel corso di un incontro durato poco più di mezzora. Dopo, Catherine ha letto un breve comunicato in cui ha spiegato perché, insieme al marito, ha scelto di crescere i suoi figli in Italia. Ed anche il presidente La Russa ha rilasciato una dichiarazione.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion da La Russa

L’incontro fra i coniugi Birmingham-Trevallion e La Russa era stato annunciato il 16 marzo scorso dal presidente del Senato.

“La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo, con buona pace delle polemiche inutili”, aveva detto.

ANSA

Marito e moglie sono arrivati a Chieti alle 9:30 di mercoledì 25 marzo dove li aspettava, nello studio di via Spaventa, l’avvocata Danila Solinas, che insieme al collega Marco Femminella assiste i coniugi.

Verso le 10:00 sono usciti dall’edificio insieme all’avvocata e a un’interprete. Ad attenderli un’automobile con autista arrivata da Roma.

Perché Catherine e Nathan hanno scelto l’Italia

Al termine dell’incontro, ad attendere Catherine Birmingham e Nathan Trevallion c’era una folla di giornalisti. La madre della famiglia nel bosco ha letto alcune parole in inglese, tradotte dall’interprete.

“Abbiamo scelto l’Italia perché aveva gli stessi valori con cui volevamo crescere i nostri bambini e cioè la famiglia, l’amore, lo stare insieme, il vivere e mangiare in maniera naturale e più di tutto un’esistenza piena di amore e pace dove le persone si supportano”, ha esordito.

“Abbiamo vissuto nel rispetto delle leggi dello Stato e della Costituzione e non abbiamo mai fatto del male ai nostri bambini, non li abbiamo mai privati dei loro bisogni o non abbiamo mai fatto danno ai nostri vicini, al nostro Comune e alla terra in cui viviamo”, ha aggiunto.

La conclusione: “Siamo sempre stati rispettosi delle leggi e delle regole e non abbiamo mai litigato né mai instillato nei bambini odio e sfiducia nei leader e nelle autorità giudiziarie e istituzionali attorno a noi”.

Il messaggio di Ignazio La Russa

Infine è arrivato anche un messaggio dal presidente del Senato Ignazio La Russa, tramite un breve video.

“Non ho né titolo né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell’autorità giudiziaria, né tantomeno voglio giustificare lo stile di vita di Nathan e Catherine. Spero possa essere utile invitare tutti, con la mia moral suasion, affinché vengano eliminate le rigidità, tutte le rigidità, in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita“, ha sottolineato il presidente del Senato.