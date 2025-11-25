Famiglia nel bosco, appello di Giletti per figli e genitori: "Questo non è il mio Stato, non sono delinquenti"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul caso della famiglia che vive nel bosco di Palmoli e dei figli allontanati dalla loro abitazione è intervenuto anche Massimo Giletti, che in televisione ha lanciato un appello per i bambini e i genitori, che devono “stare insieme”. “Non sono dei delinquenti”, ha detto il conduttore su Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

L’appello di Massimo Giletti per la famiglia nel bosco

Nel corso della puntata di lunedì 24 novembre del suo programma Lo stato delle cose, il conduttore Massimo Giletti ha espresso pubblicamente la sua vicinanza alla famiglia che vive nel bosco di Palmoli, finita al centro di un caso in Italia.

“Io sono veramente sbalordito da come lo Stato gestisca situazioni del genere”, ha esordito Giletti. Che ha aggiunto: “Io quando non potevo vedere mia madre da piccolo soffrivo tantissimo. Immaginatevi tre bambini abituati a stare tutti insieme col padre e la madre in una casa piccolissima in un bosco, all’improvviso arriva uno e dice ‘Via!’. E non li fa neanche incontrare. Questo Stato non è il mio Stato in questo caso”.

Massimo Giletti.

Il monologo di Giletti è proseguito così: “Io rispetto i magistrati, ma un po’ d’amore? Un po’ di intelligenza? Il famoso buon senso del padre di famiglia… Se fossero i tuoi figli, vorresti una cosa del genere? Fateli stare insieme, non si possono separare. Non sono dei delinquenti. Questa cosa mi fa uscire di senno”.

Il caso della famiglia che vive nel bosco di Palmoli

Le parole di Massimo Giletti fanno riferimento al caso della famiglia che vive nel bosco di Palmoli: sono Nathan Trevallion, 51 anni, inglese, Catherine Birmingham, 45 anni, australiana, e i loro tre figli di 8 anni (la maggiore) e 6 anni (i due gemelli).

Il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale della coppia per lo stile di vita della famiglia (che vive senza utenze e senza mandare i figli a scuola) e di allontanare i tre bambini dalla casa.

I bimbi sono stati portati in una comunità di accoglienza per minori. Nella stessa struttura c’è la madre, che può vederli in alcuni momenti. Il padre è invece rimasto nella casa nel bosco.

La vicenda ha avuto inizio nel settembre del 2024, quando la famiglia è rimasta vittima di una grave intossicazione alimentare da funghi ed è stata sottoposta a cure in ospedale. In seguito a quell’intossicazione si attivarono i carabinieri, che a loro volta segnalarono il caso ai servizi sociali.

La nota del ministero sulla famiglia che vive nel bosco

Nella giornata di lunedì 24 novembre si è assistito a una piccola svolta nel caso: il ministero dell’Istruzione ha reso noto in un comunicato che, nel caso della famiglia che vive nel bosco, “risulta regolarmente espletato l’obbligo scolastico attraverso l’educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti e tramite l’appoggio a una scuola autorizzata”