Famiglia nel bosco, appello per il compleanno di Catherine che "sta male": "Restituite momento di normalità"

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Il 13 aprile Catherine Birmingham compie 46 anni. Per la madre della famiglia nel bosco, il regalo di compleanno più bello sarebbe poter riabbracciare i suoi tre figli. Oltre 15mila sostenitori hanno inviato una lettera alla casa famiglia di Vasto, dove si trovano i bambini, per chiedere che la donna possa passare la giornata con i suoi bimbi. “Catherine sta molto male”, si legge nella missiva.

La lettera per il compleanno di Catherine

I volontari del presidio, che da mesi sostengono la famiglia nel bosco di Palmoli, hanno deciso di inviare una lettera con 15.206 sostenitori ai responsabili della casa famiglia di Vasto e all’assistente sociale Veruska D’Angelo, per chiedere che, almeno il 13 aprile, sia concesso a Catherine di festeggiare il compleanno insieme ai suoi bambini.

“Catherine sta molto male perché non può abbracciare i suoi figli”, spiegano dal presidio.

Per i volontari, “l’unico regalo che possiamo farle è permetterle di trascorrere questa giornata con loro, anche solo per qualche ora, restituendole un momento di normalità e di affetto”.

ANSA

La preghiera e il sostegno alla famiglia nel bosco

I volontari che sostengono la famiglia nel bosco, ogni sabato pomeriggio si raccolgono in preghiera davanti alla statua della Madonna di Fatima, nelle vicinanze della comunità di Vasto.

Le persone dicono un rosario, guidati da Lidia, ex operatrice della casa famiglia, per tutti genitori che sono stati allontanati di loro figli.

Il compleanno di papà Nathan con i figli

Il 24 febbraio, giorno del compleanno di Nathan, il padre della famiglia nel bosco, all’uomo è stato concesso di festeggiare nella casa famiglia.

All’epoca Catherine era ancora ospite nella struttura insieme ai bambini.

Il Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha disposto l’allontanamento della donna dalla casa famiglia di Vasto a partire dal 6 marzo.

La decisione è stata presa perché la donna è stata ritenuta un “ostacolo al percorso educativo dei figli”.

Dopo il decreto, a Catherine è stato concesso di vedere i figli per qualche ora solo una volta. In quell’occasione la donna avrebbe tentato di incitare gli altri ospiti contro gli operatori della struttura.

L’udienza del 21 aprile

Intanto si attende l’udienza del 21 aprile quando la Corte d’Appello de L’Aquila si pronuncerà sul reclamo presentato dai difensori di Nathan e Catherine, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, per il ricongiungimento della famiglia.

Come riporta Il Messaggero, i consulenti di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi e la psicologa Martina Aiello, ritengono “urgente e improcrastinabile il tempestivo ripristino del nucleo familiare”.

Intanto Nathan ha accettato la casa che il Comune di Palmoli ha messo a disposizione gratuitamente per la famiglia una volta riunita e si sarebbe risolto anche il nodo sull’istruzione dei bambini con un piano di studi parentali personalizzato per ciascuno dei tre figli.