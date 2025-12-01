Famiglia nel bosco, Armando Carusi offre la casa "per tre mesi": il sindaco spiega cosa può succedere dopo

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta nella vicenda della famiglia che vive nel bosco. Dopo che Armando Carusi ha offerto la casa ai coniugi per tre mesi, il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, ha fatto chiarezza su cosa potrà succedere dopo questo periodo nella struttura offerta ai coniugi Catherine Birmingham e Nathan Trevallion e ai loro tre figli.

Svolta nella vicenda della famiglia che vive nel bosco

A “Storie Italiane” su Rai Uno si sono presentati il sindaco Giuseppe Rosario Masciulli e l’uomo che si è offerto di aiutare la famiglia, Armando Carusi.

I due hanno spiegato cosa succederà dopo che termineranno i tre mesi nei quali la struttura di Carusi – che dista circa 6/7 km dall’altra casa – verrà affidata, in comodato d’uso, alla famiglia che viveva nel bosco.

ANSA

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli

La casa offerta per tre mesi da Armando Carusi

“Sì, la soluzione che abbiamo proposto sarà in comodato d’uso. Per le tempistiche, abbiamo ipotizzato che possano trattarsi di tre mesi ma non sapevamo tutto quello che poi sarebbe successo. Mi sembrava più facile tutta la questione. Poi, per me, una volta che uno ha una dimora, tutto il resto si potrà aggiustare”, ha detto Carusi, tra i complimenti degli ospiti della trasmissione che hanno lodato il suo gesto.

“Quello che ci ha fatto decidere di offrire la nostra struttura è il fatto che abbiamo preso a cuore la situazione. Ci ha toccato il fatto che in questa situazione complicata ci fossero dei bambini, una famiglia. Non mi sembra di aver fatto nulla di particolare, ce l’avevo a disposizione”, ha aggiunto il ristoratore settantenne di Ortona.

“Mi sto accorgendo anche io che alcuni la trattano come una cosa eccezionale ma per me non è così. È una cosa di buon senso. Questa casa è quella in cui sono nato. Vediamo come andrà, magari risolviamo in una settimana se ci mettiamo tutti un po’ di cuore”, chiosa Carusi.

Parla il sindaco di Palmoli

Interrogati su cosa potrà accadere dopo che termineranno questi tre mesi, i due hanno abbozzato una risposta pur ammettendo che si tratta di una situazione in evoluzione. “Noi diamo la nostra struttura per tre mesi. Poi se mi chiedete cosa potrà accadere in futuro, non lo so. Credo che il Comune sicuramente possa intervenire”, ha detto Armando Carusi.

Dopo di lui è intervenuto anche il sindaco di Palmoli Giuseppe Rosario Masciulli. “Per esperienza, quando partono questi interventi poi le tempistiche sono suscettibili di ritardi e prolungamenti. I tempi si dilatano per questioni burocratiche. Noi comunque come Comune continuiamo a dare disponibilità per l’altro immobile, il nostro, che concederemo a titolo gratuito per permettere di completare i lavori per la casa nel bosco. Smentisco che sia stato rifiutato dalla famiglia, è stato solo scelto quello offerto da Armando. La nostra proposta noi la manteniamo”, ha detto il primo cittadino.

Quello offerto gratis da Carusi è un casolare a Palmoli, una villetta incastonata nel verde composta da due ampie stanze, una cucina, un pozzo dove poter prelevare l’acqua, bagno a secco e spazio per gli animali.