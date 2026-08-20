Famiglia nel bosco assediata dai turisti, spunta il cartello di Nathan e Catherine: "Rispettate la privacy"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La casa della famiglia nel bosco “assediata” da turisti, curiosi e droni, alla caccia di foto e video. Da giorni l’abitazione di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion si è trasformata in una sorta di meta turistica. Numerose persone arrivano nel piccolo comune di Palmoli, in provincia di Chieti, e cercano di avvicinarsi alla proprietà della coppia per scattare foto e selfie. Tanto che i due da alcuni giorni hanno messo un cartello all’esterno della casa con scritto “vi preghiamo di rispettare la nostra privacy“.



Curiosi a Palmoli per la famiglia nel bosco

La cosiddetta “famiglia nel bosco” continua ad attirare l’attenzione. Nei giorni scorsi in molti hanno raggiunto Palmoli, il piccolo comune della provincia di Chieti diventato famoso in tutta Italia per la vicenda dei tre bambini affidati ai servizi sociali.

L’abitazione di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion è stata presa d’assalto da curiosi e turisti “neri”, come accaduto in passato ad altri luoghi teatro di importanti casi di cronaca, come Cogne, Avetrana e Garlasco.

ANSA

In parecchi cercano di avvicinarsi alla proprietà della coppia, per scattare fotografie e selfie.

C’è anche chi usa i droni: come riferito dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, nei giorni scorsi è dovuta intervenire la polizia locale per il sorvolo di alcuni droni sulla casa.

Il cartello messo da Nathan e Caroline: “Rispettate la privacy”

Nei giorni scorsi, per dissuadere i ficcanaso, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno lanciato un appello sui social, ringraziando per il calore mostrato ma chiedendo il rispetto della loro privacy.

La coppia ha anche rafforzato la recinzione artigianale che delimita il terreno, dove vivono anche i loro animali. Il casolare resta comunque in parte visibile dalla strada.

Da alcuni giorni è spuntato anche un cartello sotto la cassetta delle lettere con scritto “Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy” e “grazie per la comprensione”.

La nuova casa in attesa dei figli

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono da tempo in attesa di sapere quando potranno riabbracciare i tre figli, ospitati dal 20 novembre 2025 in una casa famiglia di Vasto, dopo il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha sospeso la loro responsabilità genitoriale.

I due hanno accettato di vivere temporaneamente in una casa messa gratuitamente a disposizione dal Comune di Palmoli.

Un’abitazione, dove ora dormono i genitori, che è “proprio di fronte alla scuola in cui speriamo saranno iscritti i figli”, spiega il sindaco.

Una volta riunita, la famiglia dovrebbe vivere lì nell’attesa che venga realizzata la nuova abitazione sul terreno nel bosco dove sorge il vecchio casolare.