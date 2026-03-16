Famiglia nel bosco, assistente sociale Veruska D'Angelo denuncia avvocati dei genitori: "Impedito la perizia"

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Il nuovo fronte della vicenda legata alla famiglia nel bosco arriva da Veruska D’Angelo, l’assistente sociale, che in un nuovo atto depositato presso il Tribunale dei Minorenni ha messo nero su bianco una dichiarazione su Marco Femminella e Danila Solinas, i legali che difendono Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Secondo D’Angelo i due avvocati avrebbero ostacolato il percorso della perizia psicologica sulla coppia e sui tre figli.

La segnalazione dell’assistente sociale

La notizia arriva da Repubblica. Secondo il quotidiano l’assistente sociale incaricata per la famiglia nel bosco, Veruska D’Angelo, ha depositato presso il Tribunale dei Minorenni una segnalazione a carico degli avvocati di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion.

I due legali, Marco Femminella e Danila Solinas, avrebbero ostacolato il percorso della perizia psicologica sui due coniugi e i loro tre figli.

ANSA

Nello specifico, D’Angelo ha formalizzato l’accusa di violenza privata.

Mentre i test sui genitori sono stati portati a termine, quelli previsti per i figli minori sono stati sospesi a causa del forte carico emotivo registrato durante la giornata di venerdì 13 marzo, rimandando l’attività clinica a data da destinarsi sotto la supervisione della psicologa incaricata, la dottoressa Valentina Garrapetta.

Le indagini sulla famiglia nel bosco e le contestazioni della difesa

La reazione dei legali della coppia non si è fatta attendere. Femminella e Solinas definiscono l’azione della dottoressa come un atto intimidatorio senza precedenti in un contesto democratico. La difesa sostiene che l’atteggiamento dell’operatrice sia stato inadeguato sin dalle prime fasi del monitoraggio, evidenziando come i genitori siano stati sottoposti a una pressione costante nonostante l’allontanamento della madre dalla casa protetta.

Gli avvocati hanno inoltre ribadito la loro posizione critica riguardo alla gestione dell’accudimento dei piccoli durante le ore di attesa, sottolineando come la responsabilità della cura non sarebbe stata esercitata correttamente dalle figure delegate. Sempre Repubblica riporta che Femminella, al termine della giornata di venerdì, avrebbe detto ai giornalisti: “L’assistente sociale è rimasta tutto il giorno dietro la porta della cameretta dei bambini e ha fatto fare a noi quello che doveva fare lei, l’accudimento di bambini sotto shock”.

Il ruolo dell’assistente sociale e i procedimenti in corso

La posizione professionale della dottoressa è attualmente al centro di diverse verifiche. Se da un lato l’ente territoriale di riferimento, l’Ecad 14, ha già provveduto ad archiviare il fascicolo interno, resta ancora aperto il procedimento disciplinare presso l’Ordine nazionale di categoria.

Le accuse mosse dalla difesa puntano il dito contro una presunta mancanza di obiettività nelle relazioni depositate, che secondo i legali manifesterebbero un pregiudizio verso le scelte di vita non convenzionali dei loro assistiti. Nonostante le pesanti contestazioni e le querele incrociate la professionista ha scelto di non commentare limitandosi a confermare quanto già riportato nei documenti ufficiali a disposizione dei magistrati aquilani.