Famiglia nel bosco, avvocato attacca dopo la decisione di allontanare mamma Catherine: "Spiegatelo ai bambini"

Danila Solinas, avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmimgham, genitori della famiglia nel bosco, si dice “allibita” dopo la decisione del Tribunale dei Minori dell’Aquila. L’organo giudiziario ha, infatti, disposto l’allontanamento della madre dalla struttura protetta di Vasto, proprio il 6 marzo, giorno dei test sui genitori. “Spiegato ai bambini perché la mamma è stata cacciata e perché per l’ennesima volta verranno portati altrove”, le parole del legale.

Famiglia nel bosco, la reazione dell’avvocato

Come riporta l’ANSA, Danila Solinas, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmimgham, ha commentato la decisione del Tribunale di disporre l’allontanamento della mamma dai tre figli.

“È stato un coup de théâtre”, ha sottolineato l’avvocato che poi si chiede se “il Tribunale fosse a conoscenza della consulenza di oggi o se abbia agito senza neanche sapere ciò che stava facendo, e questo mi preoccuperebbe ancora di più”.

Danila Solinas si riferisce al fatto che proprio il 6 marzo, giorno in cui è stato disposto l’allontanamento, erano previsti i test sui genitori.

“Io so soltanto che è un’ordinanza irricevibile, macroscopicamente errata, nei presupposti logici e giuridici, che andrà assolutamente rivista e corretta”, le parole dell’avvocato.

Famiglia nel bosco, genitori sotto shock

L’avvocato Danila Solinas ha parlato anche a Dentro La Notizia nella puntata del 6 marzo.

“I genitori sono sotto shock, ci riempiamo la bocca parlando di minori, della tutela, dell’integrità di questi minori e poi consentiamo che a distanza di neppure 3 mesi questi bambini vengano sradicati per la seconda volta”, le sue parole.

Il legale ha sottolineato che i bambini erano felici e quindi invita qualcuno a spiegare cosa sia successo.

“Qualcuno entri e spieghi loro perché la mamma è stata caccia. Qualcuno spieghi loro perché per l’ennesima volta verranno portati altrove”, ha dichiarato.

E poi: “Ce lo spieghi l’assistente sociale che è venuta qui ad aspettare che la mamma venga cacciata”.

La decisione dell’assistente sociale

Danila Solinas ha, inoltre, evidenziato che non ci sono motivi per cui Catherine Birmimgham debba essere allontanata.

Poi l’attacco: “I motivi sono le parole dell’assistente sociale? La stessa assistenza sociale per cui abbiamo avanzato istanza di ricusazione e allontanamento. Quindi è affidabile lei?”

Per il Tribunale dei Minori dell’Aquila, Catherine Birmimgham metterebbe a rischio l’equilibrio psichico e l’incolumità dei bambini.

La legale non ci sta e come riporta l’ANSA attacca: “Credo che a rischio l’abbiano messi soggetti istituzionali deputati alla tutela dei bambini”.