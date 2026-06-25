Famiglia nel bosco, avvocato Pillon deposita l'istanza per il ritorno a casa dei figli: "Sarebbe bellissimo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

È stata depositata l’istanza per il ritorno a casa dei figli della famiglia nel bosco. L’avvocato Simone Pillon, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ha commentato: “Sarebbe bellissimo e oso sperarlo che la decisione fosse favorevole e intervenisse prima di uno dei compleanni dei bambini”.

Famiglia nel bosco, l’istanza per il ritorno a casa

Come riporta LaPresse, la difesa dei genitori della famiglia nel bosco ha depositato la propria istanza alla cancelleria del Tribunale per i minorenni dell’Aquila.

Nell’atto “si ricostruisce la vicenda processuale e umana della famiglia, evidenziando i nuovi accertamenti istruttori e i significativi fatti sopravvenuti che hanno modificato la situazione”.

ANSA

Simone Pillon, avvocato della coppia, ha spiegato che sono state offerte delle “valutazioni in ordine al bilanciamento dei nuovi elementi”.

Inoltre nell’istanza sarebbe stata prodotta una rassegna della giurisprudenza italiana ed europea in materia.

Il clima di collaborazione

Il legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham ha aggiunto ulteriori dettagli sull’istanza presentata.

“Nel documento si dà atto del rinnovato clima di collaborazione che si è instaurato tra le parti e del proposito di superare con il confronto e il dialogo le rimanenti difficoltà” ha spiegato.

Ha poi aggiunto che “si è rappresentato al Tribunale che ormai tutti i soggetti coinvolti, dalla consulenza tecnica d’ufficio ai consulenti di parte fino all’équipe di neuropsichiatria infantile e alla comunità scientifica nazionale, chiedono che sia disposto un precoce, immediato e urgente rientro dei minori in famiglia”.

Nella nota Simone Pillon auspica un ritorno a casa dei figli della famiglia nel bosco tra meno di un mese.

“Sarebbe bellissimo e oso sperarlo che la decisione fosse favorevole e intervenisse prima di uno dei compleanni dei bambini, che cade proprio tra meno di un mese. Sarebbe una grande occasione di festa per tutti”, le sue parole.

Famiglia nel bosco, gli esami scolastici per i bambini

Nel frattempo i figli della famiglia nel bosco dovranno sostenere entro la fine del mese di giugno gli esami di idoneità.

A preparare i piccoli a queste prove ci ha pensato la maestra in pensione Lidia Camilla Vallarono, che li ha seguiti nella comunità di Vasto che li ospita.

L’ipotesi è che i figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion possano accedere alla scuola pubblica di Palmoli.