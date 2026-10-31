Famiglia nel bosco, avvocato Simone Pillon chiede rientro immediato dei bambini a casa con Nathan e Catherine

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Simone Pillon, l’avvocato che assiste i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli, ha chiesto nuovamente il rientro immediato dei bambini nella casa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. La difesa ha depositato una memoria autorizzata al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila.

La memoria depositata al Tribunale per i minorenni

Simone Pillon ha annunciato in una nota di aver depositato al Tribunale per i minorenni dell’Aquila una memoria autorizzata di 36 pagine.

La difesa, ha spiegato l’avvocato, “ha sottolineato la situazione di salute dei tre minori” e, nello specifico, “le possibili serie ripercussioni date dalla permanenza del collocamento extrafamiliare, il disagio e l’instabilità dei bambini in questo momento di avanti e indietro da Palmoli a Vasto, la collaborazione mostrata dai genitori, l’assidua e proficua partecipazione dei genitori al percorso di supporto alla genitorialità e l’acquisizione da parte dei genitori della richiesta ‘flessibilità mentale’ e della ‘capacità di riconoscimento dei bisogni dei figli’, nonché ‘l’accettazione del percorso scolastico'”.

Simone Pillon ha chiesto “il rientro immediato dei bambini in famiglia“. E ha aggiunto: “I genitori si augurano una decisione positiva in tempi brevi, nell’interesse dei loro bambini”.

Il ritorno a casa dei bambini della famiglia nel bosco

Lo scorso weekend del 17 e 18 ottobre i tre bambini della famiglia nel bosco (la grande di 9 anni e i gemelli di 7) sono tornati per la prima volta a casa per passare del tempo assieme ai genitori senza la presenza degli assistenti sociali.

“I bambini sono letteralmente volati in braccio a mamma e papà pieni di gioia“, aveva raccontato in quell’occasione Simone Pillon. L’avvocato aveva definito “bellissimo” vedere “la felicità nei loro occhi e sentire Nathan e Catherine finalmente sereni e contenti”.

Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale alla coppia anglo-australiana formata da Nathan Trevallion e Catherine Birmingham il 20 novembre 2025, trasferendo i loro tre figli in una struttura protetta a Vasto.

Catherine Birmingham ha trovato lavoro

Un’altra novità importante riguarda Catherine Birmingham, che ha firmato un incarico di collaborazione con l’Istituto nazionale di Pedagogia familiare di Roma per dare la sua testimonianza a un corso di perfezionamento in “Intelligenza naturale”. La notizia del nuovo incarico è stata riportata da Il Messaggero.