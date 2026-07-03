Famiglia nel bosco, bambini ammessi a scuola in seconda e quarta elementare a settembre: test superati

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Dopo anni di istruzione casalinga, impartita dai genitori stessi, i figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion potranno finalmente frequentare la scuola. Dopo aver superato i test di idoneità, i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco si preparano, il prossimo autunno, alle elementari. Senza alcun ritardo sulla tradizionale tabella di marcia, i gemellini di 7 anni cominceranno dalla seconda classe, la sorellina maggiore, 9 anni, dalla quarta.

Superati i test per accedere all’elementare

Fonti ufficiali comunicano a Repubblica che i figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno svolto con successo le prove di idoneità per accedere alla scuola dell’obbligo.

I tre bambini, assieme ad altri compagni, hanno svolto i test nelle giornate del 29 e 30 giugno. I piccoli sono stati ascoltati dagli insegnanti su diverse materie, sottoponendosi anche a una prova di comprensione del testo.

ANSA

Infine, la commissione ha giudicato idonea la loro preparazione e acconsentito all’ingresso in una classe già formata.

I bambini andranno a scuola

È stata l’insegnante Lidia Camilla Vallarolo a prepare i fratellini raggiungendoli nella casa famiglia di Vasto dove i minori risiedono dopo l’allontanamento dai genitori.

La loro preparazione è stata ritenuta idonea dalla Commissione e i bambini potranno così essere inseriti nella scuola primaria dal mese di settembre.

Frequenteranno lo stesso istituto in cui hanno svolto le prove, l’istituto comprensivo di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti.

La scuola, a 8 chilometri di distanza da Palmoli, accoglie classi dalla scuola dell’infanzia a quella primaria, fino alla scuola secondaria di primo grado.

La sorellina maggiore, di 9 anni, frequenterà la quarta elementare. I gemellini più piccoli, 7 anni, inizieranno dalla seconda elementare.

L’istruzione è centrale nel caso della famiglia nel bosco

La mancanza di un’adeguata istruzione è stata tra le principali cause che hanno spinto il Tribunale dei minori a togliere a Birmingham e Trevallion la responsabilità genitoriale.

Secondo i report stilati dagli assistenti sociali i tre bambini, pur essendo nati in Italia, non conoscevano la lingua e non erano in grado di leggere né scrivere in alcun idioma.

A pesare anche le mancate occasioni di socialità con coetanei. Studiando in casa con mamma e papà i piccoli non avevano alcun rapporto amichevole con altri bambini.