Famiglia nel bosco, bambini resteranno nella casa accoglienza di Vasto perché "rifiutati da altre strutture"

I tre bambini della famiglia nel bosco resteranno per il momento nella casa famiglia di Vasto. Nonostante un’ordinanza del Tribunale dei minori dell’Aquila che ha disposto il trasferimento dei piccoli in un’altra struttura, al momento in Abruzzo non sarebbero disponibili soluzioni alternative. Lo stop al trasferimento, dunque, è dovuto a cause di forza maggiore.

Le ultime notizie sulla famiglia nel bosco

Secondo quanto emerge da ambienti vicini alla famiglia, diverse strutture contattate avrebbero rifiutato l’accesso ai minori, rendendo impossibile il trasferimento immediato.

Per questo motivo i tre bambini rimarranno temporaneamente nella struttura di Vasto, in attesa di una nuova sistemazione, come ha reso noto l’agenzia LaPresse.

Come è iniziata la storia della famiglia nel bosco

I minori, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 anni, erano stati separati dai genitori, Nathan Trevillon e Catherine Birmingham, lo scorso 20 novembre. Il provvedimento era arrivato dopo che era stata accertata la situazione dell’abitazione in cui vivevano a Palmoli, un casolare nel bosco privo di servizi igienici.

Secondo quanto contestato, nelle condizioni in cui viveva la famiglia non sarebbe stata garantita ai bambini una sufficiente istruzione.

Da qui l’intervento delle autorità e il successivo collocamento dei tre minori nella casa famiglia di Vasto, dove si trovano tuttora.

Il trasferimento deciso dal Tribunale dei minori dell’Aquila per il momento resta congelato in attesa che venga individuata una nuova soluzione fra le varie strutture di accoglienza presenti in Abruzzo.

La famiglia nel bosco al centro del dibattito

Intanto la vicenda della famiglia nel bosco continua a incendiare il dibattito pubblico, con la maggioranza che soffia sul fuoco attaccando i giudici e l’opposizione che invita a non fare strumentalizzazioni.

Da destra, il leghista Matteo Salvini è più volte tornato sulla vicenda. “Se una cosa del genere fosse capitata a me, altro che atteggiamento ostile”, ha recentemente dichiarato, riferendosi al giudizio dato dagli assistenti sociali a Catherine Birmingham, la madre dei tre bambini.

Fra gli interventi più recenti, si registrano quelli della scrittrice Valeria Benatti che ha difeso gli assistenti sociali (“Non sono ladri di bambini”) e quello di Massimo Gramellini che ha elogiato il papà Nathan Trevallion, descritto come più accomodante della moglie e aperto alla mediazione con gli assistenti sociali, per il bene dei bambini.