Famiglia nel bosco, bambini "sofferenti e spenti" chiedono di tornare a casa: attesa per il ricongiungimento

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

I bambini della famiglia nel bosco hanno la febbre e appaiono “sofferenti e spenti”. “Quando torniamo a casa?”, è la domanda dei bimbi, allontanati dai genitori nel novembre 2025 con un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila e da quel momento ospiti nella casa famiglia a Vasto. Lo sfogo della mamma Catherine: “Saperli ammalati e non poterli consolare mi distrugge”.

Come stanno i bambini della famiglia nel bosco

Come riportato da Il Messaggero, tutti e tre i figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno la febbre.

Martina Aiello, psicologa e consulente di parte, ha raccontato: “Nonostante lo stato influenzale e il malessere psicologico, la madre ha potuto vedere i bambini esclusivamente tramite videochiamata, senza possibilità di rassicurarli su quando potranno nuovamente essere riabbracciati. I bambini risultano sofferenti e spenti“.

ANSA

Le parole dello psichiatra Tonino Cantelmi

Catherine Birmingham, allontanata dai figli il 6 marzo, non ha la possibilità di accudire i bambini e ciò sta generando una profonda disperazione, come emerso in una lunga conversazione notturna resa pubblica dallo psichiatra Tonino Cantelmi, raccolta dal difensore Danila Solinas e dalla psicologa Martina Aiello.

Cantelmi ha spiegato: “Catherine è una madre che non può contenere il dolore di una separazione così dura e incomprensibile. Dobbiamo restituirle la dignità e accompagnare il suo dolore, scambiato superficialmente come ostilità”.

“Quale madre potrebbe stare tranquilla in una situazione simile?”, ha detto ancora lo psichiatra.

Lo sfogo della madre della famiglia nel bosco

Queste le parole di Catherine Birmingham, sempre riportate da Il Messaggero: “Tutti e tre i bimbi sono malati con la febbre e non hanno accesso alle cure e all’amore della madre, da cui non sono mai stati separati in tutta la loro vita. Saperli ammalati e non poterli consolare mi distrugge“.

La madre della famiglia nel bosco ha poi aggiunto: “Sto facendo davvero molta fatica a sopportare il fatto che i miei figli siano malati e che non mi sia neanche stato permesso di andarli a trovare, controllare come stanno e confortarli. Ciò è sbagliato sotto così tanti aspetti“.

Ancora Catherine Birmingham: “Quali accuse ho contro di me che giustifichino la separazione forzata dai miei figli? In che modo avrei abusato, fatto del male o trascurato i miei bambini?”.