Famiglia nel bosco, bambini torneranno a casa "a tappe" da Nathan e Catherine: il motivo della decisione

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attesa decisione sul destino dei bambini della famiglia nel bosco è arrivata: i tre bimbi torneranno a casa da papà Nathan Trevallion e mamma Catherine Birmingham, ma non subito e il ricongiungimento procederà a “tappe”. Secondo i magistrati del Tribunale per i minorenni dell’Aquila servono ulteriori garanzie. Simone Pillon, avvocato che assiste alla famiglia nel bosco, non è soddisfatto della decisione.

La decisione sui figli della famiglia nel bosco

Una nuova ordinanza divenuta pubblica nella mattinata di martedì 1° settembre ha stabilito che i tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco potranno tornare a casa e ricongiungersi con papà Nathan Trevallion e mamma Catherine Birmingham, ma non subito.

Come riportato da La Repubblica, i magistrati del Tribunale per i minorenni dell’Aquila hanno detto che il percorso intrapreso dai due genitori è quello giusto, ma servono ulteriori garanzie. Per questo motivo, si è optato per un percorso di ricongiungimento che procederà “a tappe”.

Il piano per il ricongiungimento della famiglia nel bosco

Il piano per il ricongiungimento della famiglia nel bosco parte dalla scuola, che per i giudici è imprescindibile e che per tutrice e curatrice (attuali “detentori” della responsabilità genitoriale) deve essere pubblica. I due gemelli sono pronti ad andare in seconda elementare, mentre la figlia più grande è attesa in quarta elementare.

Successivamente sono previste ulteriori finestre per incontri tra genitori e bambini, che potranno restare insieme anche nei weekend.

Per il momento non è stata ancora indicata una data per il ritorno dei bambini nell’abitazione messa a disposizione dal Comune di Palmoli.

La reazione di Simone Pillon, avvocato della famiglia nel bosco

L’avvocato Simone Pillon, che assiste la famiglia nel bosco, ha ricevuto la Pec dei magistrati nelle prime ore del mattino di martedì 1° settembre.

Pillon non è soddisfatto dalla decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila perché puntava a un ricongiungimento più rapido e netto.

Le tappe del caso della famiglia nel bosco

Il caso della famiglia nel bosco è esploso il 20 novembre 2025, quando un’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sancì la separazione della famiglia anglo-australiana Trevallion-Birmingham, i cui tre figli sono nati e cresciuti in Italia.

Inizialmente, si era deciso di consentire alla madre di restare nella stessa struttura protetta di Vasto in cui sono stati portati i tre bambini. Il 6 marzo, però, la donna è stata allontanata.

Da oltre cinque mesi, quindi, i tre bambini vivono nella casa accoglienza senza i genitori, che possono vedere in videochiamata o in incontri protetti all’interno della struttura e all’esterno.