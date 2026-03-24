Famiglia nel bosco, bimbi fuori dalla struttura di Vasto dopo 120 giorni per una gita al mare coi genitori

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Per la prima volta dopo quattro mesi i bimbi della famiglia nel bosco hanno messo un piede fuori dalla casa-comunità in cui sono ospitati da fine novembre. I tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion hanno trascorso una giornata in spiaggia approfittando dell’arrivo della primavera, per ritagliarsi il primo scampolo di normalità dall’inizio della vicenda che li ha travolti.

La gita al mare

I tre fratellini, la figlia di otto anni e due gemelli di sette, vivono dal 20 novembre nella casa famiglia di Vasto Genova Rulli, in seguito alla decisione del tribunale dei minori dell’Aquila di sospendere la responsabilità genitoriale.

I grandi spazi verdi del parco esterno alla struttura della locale diocesi, con vista sul mare e le colline della provincia di Chieti, hanno probabilmente attenuato la percezione di essere rinchiusi e allontanati forzatamente dal casolare nel bosco di Palmoli dove i bimbi vivevano con la famiglia. Ma solo con questa gita al mare nei primi giorni di primavera hanno potuto riassaporare delle ore di vera libertà, nella speranza di potersi lasciare tutto alle spalle.

ANSA

L’udienza per il ricongiungimento della famiglia nel bosco

I coniugi Trevallion aspettano la decisione del 21 aprile dei giudici sul ricongiungimento della famiglia, in seguito al ricorso presentato dai rappresentanti legali della coppia, gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella.

Tra i principali fattori che potrebbero portare a un buon esito in appello ci sarebbe il trasferimento nella nuova casa offerta gratuitamente dal Comune di Palmoli, visto che il 31 marzo scade il contratto del comodato d’uso del B&b messo a disposizione dall’imprenditore di Ortona Armando Carusi.

L’invito di Ignazio La Russa

Nel frattempo, nella giornata di mercoledì 25 marzo Nathan Trevallion e Catherine Birmingham saranno accolti a Palazzo Madama da Ignazio La Russa.

Il presidente del Senato ha voluto invitare i genitori anglo-australiani in un incontro in Parlamento per esprimere loro “solidarietà”, augurandogli di poter riunire presto la loro famiglia.