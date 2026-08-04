Famiglia nel bosco, Brambilla attacca il Tribunale dei Minori: "Assurdo prolungare le sofferenze dei piccoli"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La deputata Michela Vittoria Brambilla torna sulla vicenda della famiglia nel bosco. La presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza ha criticato il ritardo del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sulla decisione relativa al ricongiungimento familiare. “Per i bambini della ‘famiglia nel bosco’ l’incubo sembra non finire mai”, ha detto la deputata Brambilla.

Famiglia nel bosco, l’affondo della deputata Brambilla

“Hanno già passato il Natale lontano dai loro genitori e ora rischiano di passare in casa famiglia anche il Ferragosto”, ha aggiunto Michela Vittoria Brambilla parlando della famiglia nel bosco.

“Nonostante il difensore abbia presentato per tempo, il 25 giugno, l’istanza di ricongiungimento, il Tribunale per i minorenni dell’Aquila non si è ancora pronunciato. È assurdo che le sofferenze dei piccoli Trevallion, oltre che di papà Nathan e mamma Catherine, debbano essere prolungate oltre ogni limite ragionevole”, ha proseguito la deputata di Noi Moderati.

ANSA

Brambilla: “Famiglia nel bosco, manca solo la decisione del tribunale”

Inoltre, ha sottolineato all’ANSA la presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza “a quanto risulta è scaduto anche il termine per la presentazione di memorie” e “manca solo la decisione del tribunale”.

La decisione del Tribunale per i minorenni dell’Aquila era attesa in questi giorni. I giudici dovranno stabilire se i tre bambini della famiglia nel bosco, allontanati dai genitori nel novembre scorso, potranno rientrare a Palmoli seguendo un percorso scandito da precise prescrizioni oppure se sarà necessario prolungare la permanenza nella struttura protetta di Vasto.

L’avvocato della famiglia, Simone Pillon, ha depositato un’istanza nei giorni scorsi.

Cosa si aspettano Catherine Birmingham e Nathan Trevallion

I genitori, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, hanno fatto sapere di attendere il verdetto con fiducia. Negli ultimi mesi il clima di forte contrapposizione con tutori, magistrati e servizi sociali si è progressivamente attenuato.

La famiglia nel bosco ha avviato la costruzione di una nuova abitazione ecosostenibile nella proprietà di Palmoli e, nell’attesa che i lavori siano completati, il Comune ha messo a disposizione un alloggio.

Inoltre, i tre bambini sono stati iscritti alla scuola primaria del paese e da settembre la figlia maggiore, di 9 anni, frequenterà la quarta elementare, mentre i gemelli di 7 anni inizieranno la seconda. L’ingresso a scuola, considerato dai giudici un passaggio essenziale per garantire ai bambini istruzione e adeguate relazioni con i coetanei, potrebbe rivelarsi decisivo per l’esito della vicenda.