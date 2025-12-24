Famiglia nel bosco, Bruzzone spiega il motivo della perizia sui genitori: "Il problema non è il Natale"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa forense, è tornata a parlare del caso della famiglia nel bosco. Ha spiegato qual è il motivo della disposizione della perizia sui genitori, analizzando tutti i passaggi che hanno portato alla scelta dei giudici del Tribunale dei minori dell’Aquila, sottolineando come “il problema non è il Natale“, ma se i loro comportamenti e le loro scelte possano “influenzare negativamente lo sviluppo dei figli”.

L’analisi di Roberta Bruzzone

Bruzzone, nel suo appuntamento quotidiano di Oltre i fatti, sul suo canale YouTube, il 24 dicembre ha esordito dicendo che la disposizione della perizia sui genitori fosse “ampiamente prevedibile”.

L’esperta ha dichiarato che è stata richiesta perché il Tribunale vorrebbe verificare la presenza o meno di criticità non solo nel “sistema educativo” dei figli, ma anche in quello “accuditivo” nei confronti dei bambini.

In sostanza, i giudici vorrebbero valutare se Nathan e Catherine abbiano delle “problematiche di interesse psicopatologico” che possano “interferire sulla loro capacità genitoriale e quindi su quella di soddisfare e riconoscere in maniera adeguata i bisogni dei loro figli”.

Dopo lo spostamento dei bimbi nella struttura di Vasto, secondo il Tribunale “permangono dei gravi rischi per la salute fisica e psichica dei minori qualora restassero nella situazione di vita precedente”, che secondo i giudici “era caratterizzata da isolamento sociale, istruzione non adeguata e soprattutto scarse opportunità di socializzazione e integrazione col contesto di riferimento anche con altri bambini”.

Il video della figlia di 8 anni

Bruzzone ha poi descritto il video della figlia più grande, quella di 8 anni, “che non è stato mostrato in tv perché ritrae una minore, però io l’ho visto e vi assicuro che la bambina non è in grado di scrivere come una ammessa alla terza elementare. Anzi, diciamo che probabilmente il livello è quello di un bambino che si approccia alla prima elementare e un po’ scarabocchia, insomma, usa la penna in maniera molto scordinata e ancora fa grande fatica proprio a coordinare il gesto grafico. Anche lì si apre un altro scenario perché effettivamente, da una serie di informazioni, anche contenute agli atti, invece ci sarebbe stata una valutazione di idoneità“.

Cosa sappiamo sulla perizia

Bruzzone ha ricordato che la palla adesso passa a un medico psichiatra, che “avrà 4 mesi di tempo per sottoporre ai genitori una serie di colloqui, approfondimenti, probabilmente anche una serie di test, che possono essere somministrati anche in inglese”.

La valutazione che ne deriverà non sarà “morale“, ma è una “verifica clinica per stabilire se esistono delle condizioni psicopatologiche che possono compromettere la capacità di cura, di relazione e la responsabilità genitoriale“.

E ancora: “Non metto in dubbio che siano bambini amati, che i genitori amino i loro figli, nessuno credo di noi l’abbia mai messo in dubbio. Il problema grosso è che l’amore non basta“.

Quindi ha citato uno degli esempi incontrati in carriera: “Se c’è un genitore gravemente paranoide che è convinto di fare il bene dei propri figli isolandoli dal resto del mondo perché il resto del mondo è una minaccia terribile, io non sto dicendo che il genitore non ami i figli. Purtroppo, il suo modo di amarli è malato, sbagliato, può procurare conseguenze terribili”.

“Soprattutto – ha proseguito – bisogna capire se questi due genitori sono in grado di offrire una routine quotidiana accettabile, governabile, chiara. I bambini hanno bisogno di continuità, di sapere bene come è orchestrata e cadenzata la loro giornata, di socializzazione, perché al momento questo è un deficit che il Tribunale ha ravvisato in maniera molto netta. Anche sul profilo dell’igiene sono emersi dei dettagli veramente preoccupanti, e naturalmente la salute: questi bambini non avevano mai visto un pediatra a quanto emerge, oltre a tutto il problema sulle vaccinazioni“.

Sulla collaborazione dei genitori, Bruzzone si augura che “si prestino ad essere esaminati, a rispondere alle domande in maniera ampia, approfondita e disponibile, perché laddove dovesse emergere una mancanza di disponibilità in tal senso, durante questo accertamento, la situazione vi assicuro che peggiorerebbe molto rapidamente. Ora, al momento non è presunta nessuna patologia a carico dei genitori: non dispongono la perizia perché già lo pensano, ma per capire se c’è una componente psicopatologica che interferisce sulla capacità genitoriale. Quindi, qui non è un problema di diagnosticare una malattia a priori, ma capire se la loro personalità e i loro comportamenti, le loro scelte di vita, sono in grado di influenzare negativamente lo sviluppo dei loro figli“.

Il “non” problema del Natale

Bruzzone, infine, ha parlato anche del Natale che la famiglia passerà insieme solo due ore – tra l’altro senza la possibilità di pranzare – sottolineando che comunque dal giorno dopo la situazione “rimarrà questa fino a che il consulente del giudice non scioglierà la riserva”.

Secondo l’esperta “il passare insieme il Natale non è un problema”, ma lo è invece “capire se questi due genitori sono in grado di fare genitori, perché ad oggi delle criticità importanti ci sono e sono documentate, non è che il tribunale si diverte a prendere la gente in giro“.

“Per me potevano stare tranquillamente loro due lì per tutto il resto della vita, con i loro rischi, con una situazione che sceglievano, pur non essendoci le condizioni di abitabilità minimo. Ma se ci sono dei minori non funziona così: hanno dei diritti, e i genitori assumono dei doveri per soddisfare quei diritti. Ragion per cui se quei diritti non vengono considerati adeguatamente corrisposti e rispettati, interviene la legge. Questo vale sulla carta per tutti, non solo per la famiglia di Palmoli. La paura è che quei bambini possano crescere in un contesto in cui non c’è un adulto terzo che possa in qualche modo cogliere delle problematiche. Ci sono due adulti che hanno una visione abbastanza precisa, anche un po’ unilaterale, che magari non li porta a cogliere tutti i bisogni di questi bambini”.