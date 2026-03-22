Famiglia nel bosco, c'è la data del traslosco dal B&B alla casa offerta dal Comune: "Hanno scelto quella"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La famiglia nel bosco trasloca in una nuova casa. In attesa degli sviluppi futuri sul ricongiungimento dei tre figli, ci sarebbe la data del trasferimento di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nell’abitazione offerta dal Comune di Palmoli. Un passaggio reso necessario anche dalla scadenza del comodato d’uso concesso dal ristoratore Armando Carusi.

Il trasferimento della famiglia nel bosco

Il contratto de “La casetta di nonna Gemma”, la struttura che l’imprenditore di Ortona e la figlia Leonora Carusi avevano deciso di mettere a disposizione gratuitamente alla famiglia, scade infatti il 31 marzo.

“Hanno preferito la casa del Comune anche per non approfittare della nostra disponibilità e per dare un segnale: hanno fiducia nelle istituzioni” ha spiegato l’imprenditrice, come riportato da Il Messaggero.

ANSA/ Comune di Palmoli

La nuova casa offerta dal Comune

Dall’1 aprile la famiglia si dovrebbe dunque spostare nella nuova abitazione concessa gratuitamente dalla famiglia dal Comune di Palmoli.

Una casetta di recente realizzazione dotata di tutti i servizi e circondata da spazi verdi, nell’area del campo sportivo comunale.

“Abbiamo finito di arredare la casa, salvo qualche armadio – ha detto a Il Messaggero il sindaco Giuseppe Masciulli – Lo abbiamo fatto attraverso offerte volontarie da parte di cittadini e qualche commerciante che ci ha donato elementi di arredo. Non abbiamo speso nulla. La casa non ha il gas metano e l’energia elettrica viene prodotta dai pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto, quindi le spese si riducono al minimo”. Forse ti può interessare Famiglia nel bosco, la lettera in cui il nonno paterno ricorda la visita fra giochi, risa e pasti vegetariani Il nonno dei bambini della famiglia nel bosco ha detto che, quando è stato in Italia a settembre, i nipoti si sono presi cura di lui ed erano felici

Il sindaco del piccolo paese in provincia di Chieti ha spiegato che con l’arrivo dell’estate la sistemazione costerà “meno di un trentesimo di quanto spendiamo per la casa famiglia di Vasto” e che in ogni caso la “permanenza è temporanea, in attesa dei lavori nel loro fabbricato”.

“La casa è stata ristrutturata con i fondi del Pnrr per le attività sociali per circa 50mila euro. Ma abbiamo a disposizione anche altre abitazioni” ha aggiunto.

A Fanpage, Pasciulli ha dichiarato che durante il sopralluogo Nathan è sembrato “fiducioso che si possa arrivare a una soluzione con i figli, però chiaramente è stanco, preoccupato da tutta questa situazione”.

L’importanza del trasloco

La nuova sistemazione potrebbe rappresentare una svolta decisiva per convincere i giudici del tribunale per i minorenni dell’affidamento dei bambini a Nathan Trevallion, in attesa che vengano conclusi i lavori di ristrutturazione nella casa nel bosco della famiglia.

I rappresentanti legali della coppia, gli avvocati Danila Solinas e Marco Femminella, hanno inviato intanto un reclamo alla Corte d’Appello dell’Aquila per contestare l’allontanamento dai figli della madre, ribadendo come i bambini “abbiano il diritto a vivere nella propria famiglia”, e per affermare come il papà sia risultato nei report “idoneo e capace” anche per dare continuità educativa, accesso alla salute e relazioni sociali.