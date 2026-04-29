Famiglia nel bosco, Cantelmi fa analizzare la perizia di Simona Ceccoli dall'AI: "Solidità scientifica al 25%"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La perizia della consulente tecnica scientifica Simona Ceccoli, in riferimento alla “famiglia nel bosco“, è stata fatta analizzare dalla difesa tramite l’IA, l’intelligenza artificiale. Il professor Tonino Cantelmi, in base agli esiti ottenuti, parla di una relazione con “risultati inattendibili” e con una percentuale di solidità scientifica pari “al 25%”.

“Famiglia nel bosco”, Cantelmi contro la perizia di Simona Ceccoli dopo l’analisi dell’AI

“La percentuale di solidità scientifica sui test grafico-proiettivi secondo l’intelligenza artificiale connessa ad una banca dati per verificare la solidità scientifica dell’elaborato peritale della Ceccoli precipita al 25%. Cioè inattendibili. Ed è su questi test, e non su test specifici della capacità genitoriale, che si basano le sgangherate conclusioni dell’elaborato peritale”, ha dichiarato lo psichiatra Cantelmi ai microfoni dell’ANSA.

Nella relazione, depositata ieri al Tribunale dei minorenni dell’Aquila, Ceccoli ha definito i genitori “inadeguati” al loro ruolo. “Se la situazione non fosse tragica e dolorosa, potremmo dire che ci siamo divertiti ad analizzare l’elaborato peritale con una sorgente di intelligenza artificiale – ha aggiunto Cantelmi – ed ecco le percentuali di solidità scientifica delle varie parti dell’elaborato”.

ANSA

“L’esame psichico diretto e i risultati dei test MMPI-2, che nel complesso dichiarano sani di mente i due coniugi ed esenti da disturbi di personalità, hanno una percentuale di solidità scientifica tra il 60 e l’80%. Direi quasi attendibili”, ha continuato il professore.

In altre parole, i coniugi sono stati considerati sani di mente. “Ma la percentuale di solidità scientifica sui test grafico-proiettivi – ha spiegato ancora Cantelmi – precipitano al 25%. Cioè inattendibili. Le inferenze sulla capacità genitoriale sono giudicate attendibili dalla intelligenza artificiale al 30% e la capacità della relazione di fondare ‘misure limitative’ importanti precipita al 25%”.

Lo psichiatra ha sostenuto che “nel complesso, l’attendibilità scientifica dell’elaborato peritale per l’intelligenza artificiale è intorno al 30%. Una bocciatura solenne”.

Cantelmi contro la bibliografia della Ctu

Il professore ha anche criticato la bibliografia della Ctu. “Come solenne è la bocciatura della bibliografia vantata dalla Ceccoli – ha dichiarato Cantelmi -. Per gran parte è una bibliografia del secolo scorso e per una piccola parte più recente è praticamente sganciata dal testo dell’elaborato peritale”.

“Evidenzieremo tutte le innumerevoli criticità di una perizia da rigettare in toto secondo il nostro giudizio. Mi sembra che a frenare questo sistema sia il tema della competenza“, ha concluso.

La criminologa Flaminia Bolzan commenta le dichiarazioni di Cantelmi

La vicenda è stata commentata anche nel programma “Ore 14“. Milo Infante ha letto in diretta le dichiarazioni di Cantelmi sull’analisi dell’intelligenza artificiale. In studio, a commentare le parole dello psichiatra, è intervenuta la criminologa e psicologa Flaminia Bolzan.

“L’esame psichico – ha spiegato Bolzan – è relativo alla verifica dell’orientamento spazio-temporale, alla presenza di eventuali alterazioni del pensiero o manifestazioni anche sul piano motorio che possano rimandare a condizioni cliniche specifiche. Tutto questo, ovviamente, viene documentato”.

“Per quanto riguarda i test grafico-proiettivi – ha aggiunto la specialista – di solito vengono utilizzati all’interno di una batteria più ampia di test. È chiaro che, rispetto ad altri strumenti come i questionari — che sono più strutturati — presentano aspetti interpretativi che sono molto più contestabili”.

E ancora: “Il fatto che siano stati disegnati solamente degli animali sarebbe interessante da approfondire, anche per capire cosa racconta il grafismo. Sul discorso dell’analisi con l’intelligenza artificiale, francamente non è chiaro in che termini il professor Cantelmi l’abbia utilizzata”.

“Dal punto di vista metodologico, però, mi pare di capire — anche dalle osservazioni iniziali — che Cantelmi sostenga che il lavoro non sia stato svolto in maniera corretta.

Infante ha quindi le parole di Cantelmi sulla “bibliografia del secolo scorso, con solo una piccola parte più recente, peraltro sganciata dal testo dell’elaborato peritale“. “Questo ovviamente lo dice il consulente di parte”, ha concluso il conduttore.