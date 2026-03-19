Famiglia nel bosco, Capezzone attacca sulle videochiamate della madre Catherine: "Ma siamo impazziti?"
Capezzone ha criticato la proposta di escludere la madre dei bambini della Famiglia nel bosco dalle videochiamate che turberebbero i bambini
Dopo l’allontanamento dai propri figli di Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta “Famiglia nel bosco” alla donna sarebbe stato anche impedito di fare videochiamate ai figli. Il giornalista Daniele Capezzone ha attaccato gli assistenti sociali per questa decisione. Sempre più vicino, nel frattempo, l’affidamento dei bambini al padre, che ha accettato la casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli.
- La questione delle videochiamate di Catherine ai bambini
- La reazione di Capezzone
- Verso l'affidamento dei bambini al padre
La questione delle videochiamate di Catherine ai bambini
La nuova polemica sulla cosiddetta Famiglia nel bosco ruota attorno alle videochiamate che Catherine, la madre dei bambini, può fare ai figli che si trovano in casa famiglia a Vasto, anche se è stata allontanata fisicamente dalla struttura.
Secondo gli assistenti sociali, i bambini durante la giornata sono sereni, ma le chiamate con la madre ne comprometterebbero la tranquillità.
Da qui la proposta, che non è chiaro se sia diventata esecutiva, di precludere alla donna anche di chiamare i figli.
La notizia è stata diffusa dalla garante per l’infanzia Marina Terragni.
La reazione di Capezzone
Durante una puntata di Mattino Cinque, il giornalista ed ex parlamentare Daniele Capezzone ha espresso contrarietà per l’ipotesi di rimuovere anche le videochiamate come possibilità di incontro tra madre e figli.
“La chiamata con la madre irrita i bambini? Ma siamo impazziti? Vogliamo affidare a un magistrato o a un assistente sociale la definizione del corretto rapporto psicologico ed emotivo?”, ha chiesto il giornalista.
La scrittrice Francesca Bubba, presente in trasmissione, ha risposto:
“La madre ha il dovere di essere collaborativa e di mettere in secondo piano le sue pesanti ideologie”.
Verso l’affidamento dei bambini al padre
Nel frattempo prosegue il percorso che dovrebbe portare all’affidamento dei bambini al padre, Nathan Trevallion, che ha deciso di soddisfare le richieste del Comune di Palmoli e degli assistenti sociali.
Trevallion andrà a vivere in un’abitazione appena ristrutturata messa a disposizione dal Comune e potrà riavere i figli con sé iscrivendoli a scuola e assicurandosi che seguano i cicli vaccinali obbligatori.
Proseguono anche le indagini degli ispettori inviati dal ministero per indagare sull’operato del tribunale dell’Aquila, che si è occupato del caso.