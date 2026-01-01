Famiglia nel bosco, Capodanno separati e Nathan sbotta dopo l’incontro: “Sono preoccupato”

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La famiglia nel bosco ha vissuto un Capodanno a metà. Fatto salvo un breve incontro di un’ora tra il padre Nathan, i suoi tre figli e la loro madre Catherine, i membri dell’ormai noto nucleo familiari sono rimasti separati. Il padre è rimasto da solo, lontano dagli altri che continuano a soggiornare in una casa-famiglia di Vasto. Parlando al sindaco di Palmoli, l’uomo si è detto deluso e preoccupato.

Famiglia nel bosco, Capodanno in solitudine per Nathan

Nessuna deroga per la famiglia nel bosco, neanche a Capodanno. I 5 membri della famiglia Trevallion sono rimasti separati anche per l’ultimo giorno del 2025 e per il primo del 2026.

L’unica breve visita è stata fatta nella giornata del 1° gennaio quando il padre ha potuto incontrare, per un’ora, i suoi tre figli, così come programmato per tutti i martedì e giovedì della settimana. Nelle ore precedenti Nathan aveva confessato tutto il suo dispiacere per la situazione che sta vivendo.

Il padre è “demoralizzato e deluso”

C’è stato il primo incontro dell’anno tra Nathan, i suoi tre figli – due di 6 anni e una di 8 – e la loro madre Catherine. La famiglia del bosco si è riunita, sotto supervisione, per un’ora per passare del tempo insieme a Capodanno nella casa-famiglia di Vasto in provincia di Chieti, dove i piccoli e la donna sono ospiti da circa un mese dopo la decisione del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che ne ha disposto l’allontanamento dalla casa nel bosco di Palmoli.

Nella giornata precedente, quella del 31 dicembre, Trevallion aveva incontrato il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, per scambiarsi gli auguri. In quest’occasione si era sfogato col primo cittadino.

“Sono molto demoralizzato, deluso e preoccupato lontano dai miei figli. Non mi resta che attendere”, aveva detto il padre, profondamente amareggiato, come riportato da Adnkronos. Non solo a Capodanno, anche a Natale il Tribunale per i minorenni aveva autorizzato una visita limitata di un paio d’ore.

Famiglia nel bosco, i possibili sviluppi

In attesa di sviluppi sulla vicenda giudiziaria, Nathan continua la sua nuova routine, aspettando di poter tornare prima o poi a vivere con la sua famiglia.

Al mattino l’uomo si occupa degli animali della famiglia, quindi si sposta a San Buono, dove risiede temporaneamente da un amico, mentre di sera torna nel bosco nella residenza della famiglia Carusi, in cui potrà stare fino a fine febbraio 2026.

Nel frattempo, il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha respinto le richieste di modifica dei provvedimenti presentate dalla coppia. Tutto passerà ora dalla consulenza tecnica d’ufficio, ossia la perizia disposta per valutare le competenze genitoriali dei due genitori che potrebbe portare a novità nella vicenda della famiglia nel bosco.