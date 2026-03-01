Famiglia nel bosco, casa accoglienza chiede l'allontanamento di Catherine che "dice ai figli di non ubbidire"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La casa di accoglienza di Vasto scrive una lettera al tribunale dei minori nella quale riferisce che Catherine ha preso la struttura protetta come un albergo. La vicenda della “famiglia nel bosco” prosegue tra attenzioni in tribunale e nella struttura, che ora richiede “con urgenza la valutazione di modalità e direttive alternative di collocamento più funzionali per l’intero nucleo”. Dalla lettera alla denuncia che la madre stia ignorando e insultando le figure professionali della comunità.

La struttura di Vasto scrive una lettera al tribunale

La struttura di Vasto, che accoglie da tre mesi i tre bimbi della famiglia nel bosco e la madre, ha deciso di scrivere una lettera al tribunale per i minorenni per esprimere la propria posizione in merito ai comportamenti di Catherine. Ci sarebbero tutta una serie di comportamenti della donna considerati gravi, perché in opposizione al regolamento della struttura.

Dal 20 novembre,Catherine risiede in via eccezionale all’ultimo piano della struttura. La donna, che ha la potestà genitoriale sospesa, “ignora totalmente i ruoli e le figure professionali presenti all’interno della comunità, decidendo e attuando in maniera del tutto autonoma e contraria alle direttive, spiegate più volte, rispetto alle sue modalità di collocamento”.

Sembra infatti che Catherine faccia salire i figli al secondo piano, nel suo alloggio, quando questi hanno attività in condivisione al piano terra. La donna avrebbe l’opportunità di passare con i figli l’intera giornata, compresa la notte, ma all’interno della stanza dei minori e non viceversa.

Rabbia e insulti ai lavoratori della struttura

Dalla lettera si evince inoltre che l’intera équipe educativa non riesce a impedire ai bambini di salire al piano di sopra, per così tante ore, con la madre. Questo perché Catherine, si legge ancora, reagisce “con ira e con insulti, rimandando ai bambini di non dare importanza alle nostre osservazioni”.

Si tratta di un comportamento, prosegue l’analisi, che mina l’adattamento dei bambini alla struttura. Si evince infatti che i tre minori, quando sono senza la madre, riescono a giocare con tutti gli altri minori. “Giocano e partecipano alle attività che vengono loro proposte, ma appena la madre scende giù, tutti e tre la seguono fuori, in giardino”.

Il personale si è così disposto in evitamento della donna, che gira intorno alla struttura, per non causare l’escalation delle reazioni più accese. Questa prudenza, si legge, è attuata al fine di tutelare non solo i tre figli, ma anche gli altri minori.

La criticità degli altri minori

Nella struttura di Vasto sono presenti altri minori. Ci sono cinque bambini con storie difficili e che stanno a loro volta vivendo una situazione stressante.

Catherine, come si legge dalla lettera della psicologa Lucia Fiorillo, responsabile del servizio minori della casa di accoglienza, fa entrare all’interno della struttura molti “conoscenti”. Prima una signora presentata come una sua amica, poi altre due signore, ma anche diversi gruppi più numerosi composti da adulti.

Questa situazione, scrive la dottoressa Fiorillo, non è più accettabile. “La nostra comunità è una realtà protetta e non possiamo far entrare chiunque, senza nemmeno essere avvisate. C’è evidente mancanza di rispetto”. Da qui la richiesta di agire con urgenza, valutando modalità e direttive alternative di collocamento più funzionali per l’intero nucleo.

Cosa dice il tribunale

Alla pubblicazione della lettera, gli stessi difensori della coppia confermano dinamiche tese e fanno pressione per il ricongiungimento alla luce di comportamenti dovuti, dicono, alla sofferenza e al disagio dei bambini e anche all’esasperazione della madre.

Nei prossimi giorni il tribunale dei minori sarà chiamato a decidere su diverse istanze della difesa, tra le quali il ricongiungimento. Un’istanza sollecitata anche dall’Asl locale che ha riconosciuto la sofferenza dei bambini e il loro affiatamento con i genitori.

L’esito però non appare scontato e, alla luce della richiesta urgente presente nella lettera della responsabile della struttura di Vasto, il tribunale potrebbe decidere per lo spostamento in un’altra casa di accoglienza.